احذري من استخدام الثوم المفروم بالفريزر

الثوم، فيتو

الثوم من الخضراوات المهمة فى الطهى حيث يضفى مذاق مميز ولا يقاوم لمعظم الأكلات لذا لا تستطيع ربات البيوت الاستغناء عنه.

ومع بداية كل موسم الثوم تحرص معظم ربات البيوت على شراء كميات كبيرة من الثوم وفرمه وتخزينه فى الفريزر لسهولة استخدامه أثناء الطهى.

وهذه الطريقة فى التخزين معتادة خاصة لدى المرأة العاملة ما يسهل الطهى عليهن، بدلا من تقشير الثوم وفرمه يتم حفظها مفروم بالفريزر وإخراجه عند الاستخدام.

مخاطر استخدام الثوم المفروم بالفريزر 

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن فرم الثوم وتخزينه بالفريزر يفقده قيمته الغذائية فيكون بلا فائدة تماما فقط مجرد نكهة ليس أكثر، لذا يجب التخلى عن هذه العادة الموسمية التى تقوم بها ربات البيوت حيث شراء الثوم وفرمه وتخزينه، بل يجب شراء وتعليقه فى الشرفة مثلما كانت تفعل الأمهات والجدات قديما، ثم يتم تقشيره قبل الطهى مباشرة لاستخدامه.

الثوم المفروم بالفريزر 

وأضاف نزيه، أن هناك دراسات علمية عديدة أثبتت أن الثوم المفروم بالفريزر فاقد لقيمتها الغذائية، وعلى الرغم من أن بعض ربات البيوت تظن أنه يسهل الطهى ولكنه غير صحى لذا يجب تقشير الثوم ثم إستخدامه على الفور، مع العلم أن عملية تقشير الثوم لا تستغرق أكثر من 10 دقائق وبالتالى لا داعى لتخزينه بالفريزر، حفاظا على قيمته الغذائية.

فوائد الثوم للصحة 

وتابع، أن الثوم مضاد حيوي طبيعي غنى بالعناصر الغذائية المهمة التي تقوى المناعة وتنظيف الجسم وتطرد السموم وتقاوم الأمراض وتجدد الخلايا، لذا يجب تناوله باستمرار ولكن ليس على الريق ويفضل وضعه مقطع فى طبق السلطة حفاظا على صحة الكبار والصغار.

استشارى تغذية: الثوم على الريق يسبب قرح المعدة

فوائد الثوم، تناول فص منه يوميا يحمي من أمراض القلب والسرطان

