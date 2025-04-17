فوائد الثوم على الريق، يعالج الديدان والطفيليات بالمعدة ويقوى المناعة

فوائد الثوم على الريق، الثوم من الخضروات الشهيرة التى لها رائحة نفاذة ومميزة لذا يستخدم في الطهى، وكان يستخدم في الطب القديم وحاليا يدخل في صناعة بعض الأدوية لأنه يعتبر مضادا حيويا طبيعيا.

وفوائد الثوم على الريق، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الفيروسات والبكتيريا بجانب العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الثوم من أكثر الأطعمة الطبيعية فائدةً لصحة الإنسان، وقد استُخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي لعلاج العديد من الأمراض، وتزداد فوائده عند تناوله على الريق، أي قبل تناول أي طعام في الصباح، حيث يكون الجسم في حالة امتصاص فعالة، ما يعزز من تأثير مكوناته النشطة.

فوائد الثوم على الريق، فيتو

فوائد الثوم على الريق

وأضاف السيد، أن من فوائد الثوم على الريق:

أحد أبرز فوائد الثوم على الريق هو تعزيز الجهاز المناعي، فالثوم يحتوي على مركب "الأليسين"، الذي يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساعد على الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، كما أن تناوله بانتظام يُمكن أن يقلل من عدد مرات الإصابة بالأمراض الموسمية.

الثوم يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وهي من أكثر المشاكل الصحية شيوعا.

أظهرت دراسات أن تناول الثوم على الريق يمكن أن يُسهم في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يؤدي إلى تقليل الضغط على القلب.

من الفوائد المهمة أيضًا أنه يُساهم في تقليل مستويات الكولسترول الضار، وزيادة الكولسترول الجيد، مما يحسن صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين. وبالإضافة إلى ذلك.

الثوم يعمل كمضاد للأكسدة، مما يساعد على مكافحة الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة وأمراض السرطان.

الثوم كذلك يُعزز من صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد على التخلص من السموم وتحفيز إفراز العصارات الهضمية.

قد يُستخدم أيضًا كمضاد للطفيليات والديدان المعوية، وهو ما يجعله خيارًا طبيعيًا لتنظيف الأمعاء.

محاذير تناول الثوم على الريق

وتابع: رغم الفوائد العديدة، يجب الانتباه إلى أن تناول الثوم على الريق قد يُسبب لبعض الأشخاص تهيج في المعدة أو رائحة فم كريهة، لذا يُنصح بتناوله مع كوب ماء أو قطعة صغيرة من الخبز لتقليل التأثيرات الجانبية، والثوم على الريق يُعد وسيلة فعالة وطبيعية لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، ولكن يُفضل استشارة الطبيب خاصةً لمن يعانون من مشاكل في المعدة أو يتناولون أدوية معينة.

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