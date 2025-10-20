نصائح لتغذية مرضى الأورام أثناء العلاج الكيميائي والإشعاعي

يعانى مرضى الأورام من فترة العلاج الكيميائي والإشعاعي؛ لما لها من آثار جانبية على الجسم، حيث يشعر المريض بعدها بآلام مبرحة بالجسم.

هذا بجانب القيء الذى يعقب جلسات العلاج، ما يمنع المريض من تناول أى طعام وشراب، وهذا يؤثر على مناعته بشكل سلبي، لذا يجب مساعدته على تناول الطعام.

الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي

وتقول الدكتورة هدير جميل أخصائية التغذية العلاجية: إن مريض الأورام عقب جلسة العلاج الكيميائي أو الإشعاعى، يعانى من أعراض عديدة، منها:

آلام الجسم.

تقرحات الفم.

آلام المعدة.

القيء.

الغثيان.

صعوبة البلع.

فقدان الشهية.

جفاف الفم.

العلاج الكيميائي، فيتو

نصائح لتغذية مرضى الأورام أثناء العلاج الكيميائي والاشعاعى

وأضافت هدير، أن كل هذا يمنع المريض من تناول الطعام، لذا على المحيطين بالمريض القيام ببعض النصائح التى تخفف عنه آلام العلاج وتشجعه على تناول الطعام حفاظا على صحته ومناعته، ومن هذه النصائح:

تقسيم الوجبات الرئيسية إلى 5 أو 6 وجبات صغيرة على مدار اليوم.

يجب تناول الطعام مع المريض حتى يتشجع على تناول الطعام مع أفراد الأسرة.

يجب أن يكون الطعام مسلوق جيدا ومهروس سواء كان لحوم أو خضروات حيث يستطيع المريض بلعه بسهولة ما يجفف من الام قرح الفم.

يمكن طلب من الطبيب أن يصف علاج لتخفيف الام تقرحات الفم.

مضغ اللبان قبل الطعام يساعد على ترطيب الفم مايساعد فى تخفيف الآلام وبلع الطعام.

يمكن وضع مكعبات ثلج أو مكعبات فاكهة مهروسة بالفم فهى ترطب الفم وتعالج الجفاف وتحفز الفم على إفراز اللعاب.

يمكن عمل الطعام المحبب للمريض وهرسه وتقديمه له.

تقديم منتجات الألبان المصنوعة فى المنزل مثل الأرز باللبن والكاسترد والمهلبية والكريم كراميل فهى مغذية ولذيذة وسهلة البلع.

إضافة الكريمة الشوربة لمذاق غنى ومميز ورفع قيمتها الغذائية.

تقديم العصائر للمريض، وتكون طبيعية وبقليل من السكر.

يمكن إضافة الجيلاتين الطعام المهروس بعد تذويبه فى الماء الساخن، وذلك لتسهيل عملية بلع الطعام على المريض.

يفضل أن يكون الطعام باردا وخاليا من الشطة والتوابل الحارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.