الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح لتغذية مرضى الأورام أثناء العلاج الكيميائي والإشعاعي

تغذية مرضى الأورام
تغذية مرضى الأورام أثناء العلاج الكيميائي والإشعاعي

 يعانى مرضى الأورام من فترة العلاج الكيميائي والإشعاعي؛ لما لها من آثار جانبية على الجسم، حيث يشعر المريض بعدها بآلام مبرحة بالجسم.

هذا بجانب القيء الذى يعقب جلسات العلاج، ما يمنع المريض من تناول أى طعام وشراب، وهذا يؤثر على مناعته بشكل سلبي، لذا يجب مساعدته على تناول الطعام.

 

الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي 

وتقول الدكتورة هدير جميل أخصائية التغذية العلاجية: إن مريض الأورام عقب جلسة العلاج الكيميائي أو الإشعاعى، يعانى من أعراض عديدة، منها:

  • آلام الجسم.
  • تقرحات الفم.
  • آلام المعدة.
  • القيء.
  • الغثيان.
  • صعوبة البلع.
  • فقدان الشهية.
  • جفاف الفم.
العلاج الكيميائي 
العلاج الكيميائي، فيتو 

نصائح لتغذية مرضى الأورام أثناء العلاج الكيميائي والاشعاعى 

وأضافت هدير، أن كل هذا يمنع المريض من تناول الطعام، لذا على المحيطين بالمريض القيام ببعض النصائح التى تخفف عنه آلام العلاج وتشجعه على تناول الطعام حفاظا على صحته ومناعته، ومن هذه النصائح:

  • تقسيم الوجبات الرئيسية إلى 5 أو 6 وجبات صغيرة على مدار اليوم.
  • يجب تناول الطعام مع المريض حتى يتشجع على تناول الطعام مع أفراد الأسرة.
  • يجب أن يكون الطعام مسلوق جيدا ومهروس سواء كان لحوم أو خضروات حيث يستطيع المريض بلعه بسهولة ما يجفف من الام قرح الفم.
  • يمكن طلب من الطبيب أن يصف علاج لتخفيف الام تقرحات الفم.
  • مضغ اللبان قبل الطعام يساعد على ترطيب الفم مايساعد فى تخفيف الآلام وبلع الطعام.
  • يمكن وضع مكعبات ثلج أو مكعبات فاكهة مهروسة بالفم فهى ترطب الفم وتعالج الجفاف وتحفز الفم على إفراز اللعاب.
  • يمكن عمل الطعام المحبب للمريض وهرسه وتقديمه له.
  • تقديم منتجات الألبان المصنوعة فى المنزل مثل الأرز باللبن والكاسترد والمهلبية والكريم كراميل فهى مغذية ولذيذة وسهلة البلع.
  • إضافة الكريمة الشوربة لمذاق غنى ومميز ورفع قيمتها الغذائية.
  • تقديم العصائر للمريض، وتكون طبيعية وبقليل من السكر.
  • يمكن إضافة الجيلاتين الطعام المهروس بعد تذويبه فى الماء الساخن، وذلك لتسهيل عملية بلع الطعام على المريض.
  • يفضل أن يكون الطعام باردا وخاليا من الشطة والتوابل الحارة.
txt

هل سرطان الثدي يحرم الفتيات من الإنجاب؟ الصحة تجيب وتكشف متى يتم تجميد البويضات

txt

فى الشهر الوردي، أعراض سرطان الثدي وأسباب الإصابة به

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العلاج الكيميائي العلاج الإشعاعي نصائح لتغذية مرضى الأورام أثناء العلاج الكيميائي صحة الصحة الدكتورة هدير جميل

مواد متعلقة

5 أكاذيب شائعة حول أعراض سرطان الثدي

لن تتوقعيها، 5 علامات أقل شيوعًا لسرطان الثدي

هل ينتقل سرطان الثدي بالوراثة، ومتى يجب استشارة الطبيب؟

الأعراض الشائعة لسرطان الرئة وطرق علاجه والوقاية منه

الأكثر قراءة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟ الإفتاء توضح آراء المذاهب الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية