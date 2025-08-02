10 علامات مبكرة تشير إلى الإصابة بمرض الذئبة

الذئبة هو مرض مناعي ذاتي يُهاجم فيه جهاز المناعة الأنسجة السليمة في الجسم، وقد يُصيب أي عضو، وغالبًا ما تبدأ أعراضه في مرحلة البلوغ المبكرة، ما بين 15 و44 عامًا، ولكن من الصعب اكتشافها في البداية لأنها قد تتشابه مع أعراض أمراض أخرى، وتتفاوت حدة الأعراض من شخص لآخر، وقد تأتي على شكل نوبات (حالات تفاقم) أو خمود (فترات تحسن).

أبرز العلامات والأعراض المبكرة لمرض الذئبة

1. الحمى غير المبررة

تُعد الحمى منخفضة الدرجة (بين 36.9 و38.3 درجة مئوية) التي لا يكون لها سبب واضح، علامة مبكرة شائعة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي. قد لا يرى الشخص ضرورة لزيارة الطبيب بسببها، ولكن تكرار حدوثها قد يكون مؤشرًا على التهاب، أو عدوى، أو نوبة وشيكة.

2. تساقط الشعر

من الأعراض الشائعة أيضًا ترقق الشعر، أو ظهور بقع صلعاء. قد يحدث تساقط الشعر بشكل مفاجئ على شكل خصلات، أو تدريجيًا. غالبًا ما يُساعد علاج الذئبة على نمو الشعر من جديد، ولكن قد يكون التساقط دائمًا إذا ما ظهرت آفات جلدية على فروة الرأس.

3. الطفح الجلدي والآفات

يُعتبر الطفح الجلدي على شكل فراشة، الذي يظهر على الأنف والخدين، من أكثر أعراض الذئبة وضوحًا، ويُصيب نصف المرضى تقريبًا. قد يظهر فجأة أو بعد التعرض لأشعة الشمس. وتشمل الأعراض الجلدية الأخرى:

تورم الجفون أو المنطقة حول العينين.

بقع سميكة ومتقشرة على الجلد.

بقع يتغير لونها.

تقرحات في الفم.

طفح جلدي متقشر في المناطق المعرضة للشمس.

4. التهاب الكلى (التهاب الكلية الذئبي)

يُسبب مرض الذئبة التهابًا في الكلى يُعرف باسم "التهاب الكلية"، مما يُعيق قدرتها على تصفية السموم، ويُصيب هذا الالتهاب عادةً من تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، ويظهر خلال خمس سنوات من الأعراض الأولية. تشمل أعراضه:

تورم في الساقين والقدمين.

ارتفاع ضغط الدم.

وجود دم في البول.

لون البول الداكن.

التبول المتكرر ليلًا.

ألم في الجانب.

من الضروري مراقبة وظائف الكلى بعد التشخيص، لأن إهمال علاج التهاب الكلية قد يؤدي إلى الفشل الكلوي.

5. التعب والإرهاق

يُعاني نحو 90% من مرضى الذئبة من الإرهاق، وعلى الرغم من أن قيلولة قصيرة قد تُساعد البعض، إلا أن النوم المفرط قد يُسبب الأرق ليلًا. يُنصح باستشارة الطبيب إذا كان التعب يُعيق الحياة اليومية، حيث يمكن علاج أسبابه.

6. مشاكل الرئة

قد تُسبب الذئبة التهابًا في الغشاء الذي يحمي الرئتين، مما يؤدي إلى "التهاب الجنبة". يُعتبر الألم الحاد والشديد في الصدر عند التنفس، أو السعال، أو العطس، أو الضحك، هو العرض الأكثر شيوعًا.

7. آلام وتورم المفاصل

يُسبب الالتهاب الناتج عن الذئبة آلامًا وتيبسًا وتورمًا في المفاصل، خاصة في الصباح. قد يبدأ الألم بشكل خفيف ثم يزداد تدريجيًا، ومن الممكن أن يؤدي إلى التهاب المفاصل، التهاب الأوتار، أو متلازمة النفق الرسغي. مثل الأعراض الأخرى، قد تظهر مشاكل المفاصل ثم تختفي.

8. مشاكل الجهاز الهضمي

يعاني بعض مرضى الذئبة من حرقة المعدة، وارتجاع المريء، ومشاكل هضمية أخرى، ويمكن تخفيف هذه الأعراض من خلال تناول مضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية، والوجبات الصغيرة المتكررة، وتجنب المشروبات الحمضية.

9. مشاكل الغدة الدرقية

يكون مرضى الذئبة أكثر عرضة للإصابة بأمراض الغدة الدرقية التي تُؤثر على عملية الأيض، مما قد يؤدي إلى أعراض مثل: زيادة أو نقصان الوزن، جفاف الجلد والشعر، وتقلبات المزاج. قد تُصبح الغدة الدرقية خاملة (قصور الغدة الدرقية) أو مفرطة النشاط (فرط نشاط الغدة الدرقية).

10. جفاف الفم والعينين

يُعد جفاف الفم والعينين من العلامات المبكرة للذئبة، قد يُصاب بعض المرضى بمتلازمة "شوغرن"، وهي اضطراب مناعي ذاتي يُؤثر على الغدد المسؤولة عن إنتاج الدموع واللعاب، وفي بعض الحالات، قد يؤدي أيضًا إلى جفاف المهبل.

أعراض أخرى للذئبة:

قرح الفم.

تضخم الغدد الليمفاوية.

ألم العضلات.

ألم الصدر.

هشاشة العظام.

الاكتئاب.

فقر الدم.

الدوخة.

النوبات.

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