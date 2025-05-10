السبت 10 مايو 2025
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صحة ومرأة

في اليوم العالمي لمرض الذئبة الحمراء، 6 أعراض للإصابة ونصائح لتجنب المضاعفات

الذئبة الحمراء
الذئبة الحمراء

 تحيي دول العالم في ١٠ مايو من كل عام اليوم العالمي لمرض الذئبة الحمراء للتوعية بالمرض وخطورته وأعراض الإصابة به.

 

اليوم العالمي لمرض الذئبة الحمراء 

وقالت هيئة الدواء المصرية إن مرض الذئبة الحمراء مرض مناعي ذاتي مزمن، يسبب التهاب فى أنسجة الجسم المختلفة.

 

أعراض مرض الذئبة 

 أوضحت هيئة الدواء المصرية أن المرض يظهر فى شكل طفح جلدي يشبه شكل الفراشة يغطي الخدين والأنف.

وتتضمن أعراضه:

١- ألم في المفاصل والعضلات

٢- جفاف العين

٣- ألم الصدر

٤- الإرهاق والصداع

٥- ألم في البطن 

٦- حساسية تجاه الشمس.​

 

نصائح لمرضى الذئبة الحمراء 

نصحت هيئة الدواء المصرية مرضى الذئبة الحمراء بضرورة اتباع الآتي:

١-استخدام واقى الشمس نظرًا إلى أن الأشعة فوق البنفسجية قد تسبب  تصاعد للحالة.​

٢-تناول بعض المكملات الغذائية مثل كالسيوم، اوميجا 3 وفيتامين د، التى يُمكن أن تُخفف من الالتهاب، وبعض أعراض الذئبة.​

٣- متابعة التحاليل اللازمة والرجوع للطبيب عند حدوث أى أعراض مثل تلك المرتبطة بالكلى أو القلب والأوعية الدموية أو العظام أو الجهاز الهضمى.​

 

وفي مرض الذئبة يحارب الجهاز المناعي عادة العدوى والبكتيريا الخطيرة للحفاظ على صحة الجسم. 

ويحدث مرض المناعة الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي الجسم لأنه يخلط بينه وبين جسم غريب، وهناك العديد من أمراض المناعة الذاتية.

تختلف الأعراض وتتغير بمرور الوقت وتشمل الأعراض:

إرهاق شديد
ألم المفاصل
تورم المفاصل
صداع
طفح جلدي على الخدين والأنف
تساقط الشعر
فقر الدم
مشاكل تخثر الدم.


وتحول لون الأصابع إلى الأبيض أو الأزرق والشعور بوخز عند التعرض للبرد، وهو ما يعرف بظاهرة رينود.

تعتمد الأعراض الأخرى على الجزء من الجسم الذي يهاجمه المرض، مثل الجهاز الهضمي أو القلب أو الجلد.

 

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