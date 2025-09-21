وفاء عامر تكشف تفاصيل مساعدتها للاعب إبراهيم شيكا وقصة سرقة أعضائه

كشفت الفنانة وفاء عامر، كواليس جديدة بشأن تعاملها مع الراحل إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك، خلال رحلة علاجه، وردت على الاتهامات الموجهة إليها بشأن سرقة أعضائه.

وأكدت وفاء عامر أنها تدخلت عمليًا لمساعدة اللاعب إبراهيم شيكا، بعدما لاحظت خلال زيارات طبية أن ظروف سكنه غير مناسبة لاحتياجاته الصحية والجروح التي يعاني منها.

توفير سكن ملائم

أكدت عامر أنها قدمت شقة للاعب إبراهيم وأنها أنهت تسوّية إجراءاتها عبر محامٍ مختص، مشيرة إلى أن أموال الشقة تمت تسديدها بشيكات رسمية لضمان الشفافية، وأنها تحتفظ بمراسلات وصور وفيديوهات توثق كل التعاملات الطبية والإدارية المتعلقة بالحالة.

استمرارية العمل الإنساني رغم الهجوم

وأضافت الفنانة وفاء عامر أنها لم تندم على العمل الإنساني رغم الحملات والهجوم الإعلامي الذي تعرضت له، مؤكدة أن مهمتها الإنسانية تستمر عبر القنوات القانونية، بالتعاون مع أصدقائها ومحاميها، لمتابعة حقوق المستفيدين في حال وجود أي تزوير أو سوء إدارة للأموال.

الالتزام بالشفافية والمحاسبة

وشددت وفاء عامر على أن توثيق كل الإجراءات يأتي لضمان الشفافية والمساءلة، وأن هدفها الأساسي هو حماية المستفيدين والعمل الإنساني بشكل مسؤول بعيدًا عن الشائعات.

