إحسان عبد القدوس، خالف نهج جده العالم الأزهري ليبدع في "أدب الفراش" وأوصى بكتابة جملة مثيرة على قبره

إحسان عبد القدوس، من مشاهير الزمن الجميل، صحفى وكاتب وأديب لقب بصانع الحب، صاحب مدرسة فى النقد السياسى والاجتماعى، كاتب رومانسى أدبه لقب بأدب الفراش، تسببت كتاباته فى أزمات وزارية متعددة، صاحب مؤسسة صحفية كبيرة، رأس التحرير وهو فى العشرينات من عمره، من أهم كتاباته السياسية الحديث عن قضية الأسلحة الفاسدة، قدمت معظم رواياته فى السينما، ورحل فى يناير أيضا عام 1990.

في ذكرى ميلاده عام 1961 كتب الأديب إحسان عبد القدوس كلمة في مجلة صباح الخير يقول فيها: يخيل إلي أن الناس تسكر في ليلة رأس السنة لا لتنسى العام الماضي، ولكن لتنسى العام القادم، أما أنا فإني لا أطمع في أن تجعل الناس يحبونني، ولكنى أطمع في أن تساعدني على حب الناس، ظللت سعيدا لأني طفلا لكني عندما ماتت أمي لم أعد طفلا فقد فقدت كل شيء.

احسان عبد القدوس فى شبابه

وأضاف إحسان عبد القدوس: وفي ليلة العام الجديد سأرفع رأسى إلى السماء، واهتف يارب، اليوم عيد ميلادي.. وأنا حزين.. حزين لأن شيئا لم يكبر في سوى عمري، ورفضت أن أطفئ الشموع في عيد ميلادي.. إن سنوات عمري التي مضت لم تنطفئ ولم تذهب، إنها لا تزال موقدة، لا تزال في حاضري.

بيت جمع بين المتناقضات

ولد الكاتب والروائي الكبير إحسان عبد القدوس في مثل هذا اليوم الأول من يناير عام 1919 في القاهرة، نشأ في أسرة جمعت بين المتناقضات فجده الشيخ رضوان العالم الأزهري ورئيس المحاكم الشرعية، بينما والدته ووالده على النقيض منه فقد عشقا الفن وعملا به، فوالدته الصحفية والفنانة روز اليوسف، ووالده الفنان صاحب الدم الخفيف محمد عبد القدوس.

احسان مع والدته روزا اليوسف وشقيقته آمال

ويحكي الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس عن بدايته يقول: ولدت في مستشفى الدكتور سامي بالقاهرة، وافترقت أمي عن أبي قبل ولادتي بشهرين، وبعد شهور من ولادتي وضعني أبي الفنان محمد عبد القدوس في بيت جدي البيت الديني المحافظ لتربيني عمتي حتى حصلت على شهادة التوجيهية، وعندما دخلت الجامعة انتقلت للعيش مع أمي الفنانة الصحفية صاحبة الاسم اللامع التي تركت المسرح لتنشئ أول مجلة نسائية في الشرق هي السيدة فاطمة اليوسف.

ابن الست لقبا طارده لكن اعترف به

ابن الست هو اللقب الذي صاحب الكاتب إحسان عبد القدوس فى حياته، فعرف بأنه ابن السيدة روز اليوسف، لكنه دائما كان يتمرد على ذلك اللقب، فيقول: صحيح أننى تمردت على لقب ابن الست الذي ظل يطاردني لسنوات طويلة ولكنني في نفس الوقت لم أرفضه لأن أصحابه كانوا يريدون بطريقة خبيثة أن ينسبوا كل نجاح أحققه وكل نصر أتمكن منه إلى هذا اللقب وكأنى مجرد كائن يحسن التسلق على اسم أمه وشهرتها وبذلك أكون بلا فضل في أي شيء، نعم أنا ابنها وتلميذها أخذت منها البدايات الجيدة ولكني بعد ذلك قدمت إضافات لا يستطيع أحد إنكارها.

بدأ مشواره محاميا فاشلا

تخرج إحسان عبد القدوس من كلية الحقوق عام 1942، وبدأ حياته محاميا لكنه بسبب عشقه للكتابة والصحافة فشل فى عمله كمحامي، ويقول فى ذلك: كنت محاميًا فاشلا لا أجيد المناقشة والحوار وكنت أداري فشلي في المحكمة بالصراخ والمشاجرة مع القضاة بالمرح وإلقاء النكت وهو الأمر الذي أفقدني احترام القضاء وعدم تعاطفهم معي فودعت أحلامي لكي أكون محاميا، لكن جذبتنى ندوات كانت تعقد فى بيت جدى حيث الدروس الدينية وندوات اخرى كانت تعقد فى بيت امى يحضرها كبار الشعراء والأدباء والفنانين والسياسيين أيضا ومن هنا كانت بداياتى الصحفية.

إحسان مع زملائه الأدباء الحكيم وإدريس ومحفوظ

ترأس إحسان عبد القدوس تحرير مجلة روزا اليوسف وعمره 26 عامًا ثم استقال ليبدأ السلم الصحفي مع أستاذه محمد التابعي في آخر ساعة والأخبار، ليعود بعدها ثانية لتولى روز اليوسف حتى تم تأميمها فكان مرحبا بذلك التأميم.

لقد مات فأنصفوه

أصيب الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس بجلطة شديدة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة، واستمرت الغيبوبة 11 يوما حتى فارق الحياة، وكانت آخر كلماته عن الموت: "الموت عندى واحة راحة " وطلب أن يكتب على قبره ( لقد مات فأنصفوه) من شدة ما تعرض له من هجوم في حياته واتهامه بكتابة الأدب المكشوف.

