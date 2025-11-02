سيراميكا في مهمة صعبة أمام بتروجت دفاعا عن صدارة الدوري الممتاز

يلتقى فريقا سيراميكا وبتروجت في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة سيراميكا وبتروجت

من المنتظر أن يأتي اللقاء قويا من كلا الفريقين لرغبة كل فريق فى الفوز، وحصد الثلاث نقاط.

ويبحث الجهاز الفني لسيراميكا بقيادة على ماهر واللاعبون عن الفوز من أجل مواصلة التربع على قمة الدوري المصري، حيث لعب الفريق 11 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 7 مواجهات وتعادل في لقاءين وخسر مثلهما ويمتلك 23 نقطة



على الجانب الآخر يدخل بتروجت اللقاء بقيادة سيد عيد المدير منتشيًا بالأداء الجيد الذى قدمه لاعبوه أمام الأهلي في الجولة الماضية والتعادل معه بهدف لمثله وخطف نقطة غالية من أنياب القلعة الحمراء.

ولعب بتروجت 11 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر لقاءين، وجمع 15 نقطة.

