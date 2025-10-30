دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على التأمين الإثيوبي 0/1 بالشوط الأول

دوري أبطال أفريقيا، تقدم فريق بيراميدز على نظيره الإثيوبي بهدف دون رد على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب لدور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

وافتتح بيراميدز التسجيل عن طريق مصطفى زيكو بعد عرضية قوية من محمد الشيبي في الدقيقة 11.

تشكيل بيراميدز في مواجهة التأمين الأثيوبي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة التأمين الإثيوبي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى زيكو - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي - محمود زلاكة - مروان حمدي

وتعد تلك المباراة حاسمة لحجز تذكرة التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويحتاج بيراميدز إلى الفوز أو التعادل السلبي للتأهل الي دور المجموعات

يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب تقامان على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بعد رفض الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتماد ملاعب إثيوبيا.

