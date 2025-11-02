الأحد 02 نوفمبر 2025
ماكينة أهداف لا تتوقف، مبابي يواصل التربع على عرش هدافي الدوري الإسباني

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

نشرت صحيفة "آس" الإسبانية "تقريرا تتغزل خلاله في تألق الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، وتصفه بأن أصبح ماكينة أهداف لا تتوقف، وواصل تربعه على عرش قائمة هدافي الدوري الإسباني.

مبابي ماكينة أهداف

ونجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في قيادة الملكي لتحقيق فوز كبير على نظيره فالنسيا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي ثنائية في مرمى فالنسيا  ليصل إلى 13 هدفا في 11 مباراة متفوقا على هاري كين وإيرلينج هالاند ولا يسبقه سوى اسم مفاجئ هو داركو ليمايتش.

ويتصدر مبابي جدول الهدافين في الدوري الإسباني برصيد 13 هدفا في 11 مباراة فقط، بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه جوليان ألفاريز (7 أهداف).

وبلغ إجمالي رصيد مبابي هذا الموسم 18 هدفا في 14 مباراة، بمعدل مذهل يبلغ 1.29 هدف في اللقاء الواحد، وهي أرقام تذكّر بعصر رونالدو الذهبي، بل تكشف عن هوية تهديفية خاصة تحمل توقيع كيليان.

ترتيب هدافي الدوري الاسباني

كيليان مبابي (ريال مدريد) 13 هدفًا.
جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) 7 أهداف.
إيتا إيونج (ليفانتي) 6 أهداف.
فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 5 أهداف.
موريكي (مايوركا) 5 أهداف.
هيرنانديز (ريال بيتيس) 4 أهداف.
أويارزابال (ريال سوسيداد) 4 أهداف.

فيران توريس (برشلونة) 4 أهداف.

دي فروتوس (رايو فاليكانو) 4 أهداف.

بوكنان (فياريال) 4 أهداف.

وذكرت الصحيفة ان مبابي يمتلك الآن أول حذاء ذهبي في مسيرته ويبدو في طريقه لمضاعفة قيمته الكروية يوما بعد يوم، حتى يصل معدنه إلى أقصى درجات النقاء "عيار 24"، إذ يسجل هدفا تلو الآخر، ويخطو بثبات نحو المجد الذهبي في مسارٍ لم يكن محددا في خارطة طريقه سابقا، لكنه أصبح الوجهة الطبيعية له.

