مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقناة الناقلة

يشهد اليوم الأحد أربع مواجهات هامة ببطولة الدوري المصري الممتاز للرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري وسيراميكا.

مباريات اليوم في الدوري المصري

بيراميدز والاتحاد السكندري - 5 عصرا | أون سبورت 2

الزمالك وطلائع الجيش - 5 عصرا | أون سبورت 1

الأهلي والمصري البورسعيدي - 8 مساء | أون سبورت 1

سيراميكا كليوباترا وبتروجت - 8 مساء | أون سبورت 2

مباريات الجولة 13 في الدوري المصري

وانطلقت أمس السبت مباريات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز بثلاث مواجهات بين غزل المحلة ضد مودرن سبورت، الجونة ضد فاركو، الإسماعيلي ضد كهرباء الإسماعيلية.

غزل المحلة 0-0 مودرن سبورت (انتهت)

الجونة 0-1 فاركو (انتهت)

الإسماعيلي 2-1 كهرباء الإسماعيلية (انتهت)

الأحد 2 نوفمبر 2025

بيراميدز ضد الاتحاد السكندري - 5 مساءً

الزمالك ضد طلائع الجيش - 5 مساءً

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت - 8 مساءً

الأهلي ضد المصري - 8 مساءً

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

وادي دجلة ضد حرس الحدود - 5 مساءً

زد ضد البنك الأهلي - 8 مساءً

المقاولون ضد سموحة - 8 مساءً

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

ترتيب الدوري المصري، يتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم في الجولة الثالثة عشرة بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

1- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة

2- الأهلي 22 نقطة

3- المصري 19 نقطة

4- الزمالك 19 نقطة

5- وادي دجلة 19 نقطة

6- إنبي 18 نقطة

7- بيراميدز 17 نقطة

8- غزل المحلة 16 نقطة

9- زد 16 نقطة

10- مودرن سبورت 16 نقطة

11- البنك الأهلي 15 نقطة

12- سموحة 15 نقطة

13- بتروجيت 15 نقطة

14- الجونة 15 نقطة

15- حرس الحدود 12 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- الاسماعيلي 10 نقاط

18- طلائع الجيش 10 نقاط

19- المقاولون العرب 9 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

