الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بانتعاشة إفريقية، بيراميدز يواجه الاتحاد السكندري في الدوري المصري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يستضيف فريق بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري في الخامسة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٢ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

مباراة  بيراميدز والاتحاد السكندري هامة لكلا الفريقين الساعين إلى تحقيق الفوز. 

يحتل بيراميدز الترتيب السابع بجدول الدوري برصيد 17 نقطة والفوز سوف يقفز به الي المربع الذهبي بالدوري. 

أما الاتحاد السكندري فيحتاج إلى الفوز الهروب من مؤخرة جدول الدوري، حيث يحتل المركز الـ 20 برصيد 8 نقاط.

قائمة بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

 

وفاز فريق بيراميدز في اخر ظهور له في الدوري على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

الدوري المصري

يذكر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة، قامت بتأجيل مباراة الفريق أمام نادي إنبي في الجولة 12 من بطولة الدوري بسبب انشغاله بمباراتي دور الـ32 من دوري الأبطال.

وتقرر تأجيل مباراة إنبي وبيراميدز لتقام يوم 10 فبراير المقبل على استاد بتروسبورت بعدما كان مقررا لها 29 أكتوبر الجاري.

تأهل بيراميدز إلى دور المجموعات  بدوري أبطال أفريقيا

وتأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على نظيره التأمين الإثيوبي بهدفين دون رد خلال لقاء الفريقين الخميس الماضي على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي 

وسجل هدف بيراميدز الأول، مصطفى زيكو من عرضية قوية من محمد الشيبي في الدقيقة 11، قبل أن يضيف بيراميدز الهدف الثاني بخطأ عكسي للفريق الإثيوبي.

وتعادل فريق بيراميدز مع التأمين الاثيوبي في لقاء الذهاب بنتيجة 1/1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بيراميدز الاتحاد السكندري بيراميدز والاتحاد السكندري

مواد متعلقة

أبرزهم رمضان صبحي، غيابات بيراميدز أمام الاتحاد بالدوري

بيراميدز يعلن سبب استبعاد محمد حمدي من قائمة مباراة الاتحاد السكندري

قائمة بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم على كريمونيزي بهدف في الشوط الأول

فاركو يفوز على الجونة بهدف في الدوري المصري

الدوري المصري، فاركو يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الاول

أكرم توفيق يقود الشمال القطري للفوز على أم صلال بخماسية في الدوري القطري

الشمال يتقدم على أم صلال بثلاثية في الشوط الأول بالدوري القطري

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

أخبار مصر: حادثان إرهابيان يهزان أمريكا وبريطانيا، تعليق مثير من صلاح رغم إنجازه التاريخي، أسعار مفاجأة تهز سوق السمك

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

انخفاض الذرة وهذا سعر كريستال بعد موجة الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

20 صورة ترصد افتتاح المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

رسميا، سعر صرف الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الأحد

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح لتفريج الكروب والهموم، احرص عليه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية