تعرف على طلب محمد شريف من الجهاز الطبي للأهلي

طلب محمد شريف لاعب النادي الأهلي من الجهاز الطبي للفريق حقنه بالبلازما من أجل اللحاق ببطولة السوبر المصري.

جاء ذلك لإصرار محمد شريف على التواجد والمشاركة في البطولة.

ولبى الجهاز الطبي طلب اللاعب وبالفعل تم حقنه، وشارك في جزء من المران وبنسبة كبيرة سيكون جاهزا للسوبر سواء في المباراة الأولى أو الثانية حسب جاهزيته.

إصابة محمد شريف

وكان محمد شريف شعر بآلام عضلية خلال مشاركته مع الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، واضطر الجهاز الفني إلى استبداله للحفاظًا عليه ومنعًا لتفاقم الإصابة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بيان رسمي اليوم، إن الأشعة التي خضع لها محمد شريف، مهاجم الفريق، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وخضع اللاعب خلال الفترة الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا يوم 6 نوفمبر الجاري في الدور قبل النهائي من السوبر المصري.

مباراة الأهلي والمصري

ويستضيف ستاد برج العرب مساء اليوم الأحد مواجهة قوية للغاية بين فريقي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب والمصري البورسعيدي، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

