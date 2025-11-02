موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقناة الناقلة

تشهد الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز مواجهة قوية بين فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري على استاد الدفاع الجوي.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

ويلتقي فريق بيراميدز والاتحاد السكندري في الخامسة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري عبر قناة أون سبورت 2 الناقل الحصري للبطولة المحلية.

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري هامة لكلا الفريقين الساعين إلى تحقيق الفوز.

ويحتل بيراميدز الترتيب السابع بجدول الدوري برصيد 17 نقطة والفوز سوف يقفز به الي المربع الذهبي بالدوري.

أما الاتحاد السكندري فيحتاج إلى الفوز الهروب من مؤخرة جدول الدوري، حيث يحتل المركز الـ 20 برصيد 8 نقاط.

قائمة بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

وفاز فريق بيراميدز في اخر ظهور له في الدوري على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

