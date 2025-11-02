رفض رده، ضبط شخص استولى على أموال حُولت له بالخطأ بمدينة نصر

الأحد 02 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط شخص استولى على أموال حُولت له بالخطأ بمدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على شخص لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي تم تحويله إليه عن طريق الخطأ من حساب بنكي ورفضه رد المبلغ لصاحبه بمدينة نصر.

أكدت المعلومات والتحريات بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تلقي بلاغ من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، أفاد فيه بقيامه بتحويل مبالغ مالية بالخطأ من حسابه البنكي إلى حساب آخر بنفس البنك عبر تطبيق الإنترنت البنكي، وحين حاول التواصل مع صاحب الحساب لاسترداد المبلغ رفض الأخير إعادته.

وبعد الفحص وإجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.


وبتفتيش هاتفه المحمول عُثر على دلائل تؤكد ارتكابه الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 

