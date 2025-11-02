الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المرور: تحرير 803 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

المرور
المرور

حرر رجال الإدارة العامة للمرور 803 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المرورى وتحقيق السيولة على الطرق. 

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُعد الملصق الإلكتروني أداة رئيسية لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يتيح تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

كما يساعد الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساهم في سرعة ضبط المركبات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها إلكترونيًا.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة المعنية جهودها لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، حيث تم خلال 24 ساعة رفع 26 سيارة ودراجة نارية.

كما تم ضبط 921 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، ضمن الحملات اليومية التي تستهدف الحفاظ على سلامة قائدي المركبات والمواطنين.

مخالفات مرورية الملصق الالكترونى حملات المرور وزارة الداخلية الدراجات النارية الخوذة الواقية السيارات المتهالكة المرور اليوم

الجريدة الرسمية