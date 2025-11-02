ضبط 14 شخصًا استغلوا 18 طفلًا في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 14 شخصًا بينهم 8 رجال و6 سيدات لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وخلال الحملة،جرى ضبط المتهمين بصحبة 18 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول في الشوارع، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة هذا النشاط الإجرامي بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة من استغلال الأطفال.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.



