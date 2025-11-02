كثافات مرورية نسبية بالقاهرة الكبرى وسط انتشار أمني لتنظيم الحركة

شهدت شوارع ومحاور محافظات القاهرة الكبرى صباح اليوم الأحد، أحجام مرورية نسبية في معظم المناطق الحيوية، وسط انتشار مكثف للخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم حركة السير وتسيير المركبات، تزامنًا مع ذروة الصباح.

القاهرة.. انتظام نسبي وتباطؤ محدود شرق العاصمة

وشهدت أغلب محاور القاهرة الكبرى، خاصة محور 26 يوليو وكوبري أكتوبر وطريق صلاح سالم، تباطؤ ملحوظ في الاتجاهين، مع انتظام حركة السيارات بمناطق وسط المدينة وكورنيش النيل.



في المقابل، سجلت مناطق عين شمس وسرايا القبة وكوبري القبة تباطؤًا في الحركة بسبب الكثافات القادمة من شرق العاصمة، فيما واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة متابعة الموقف ميدانيًا وتكثيف الخدمات لتحقيق الانسياب الكامل.

الجيزة.. استمرار الأعمال الإنشائية بشارع الهرم وتأثير محدود على الحركة

في الجيزة، رصدت المتابعة استقرارًا عامًا في الحالة المرورية بمحاور فيصل والمريوطية وشارع السودان، بينما تشهد منطقة شارع الهرم تباطؤًا جزئيًا بسبب استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق بمنطقة المريوطية والعريش.



كما ظهرت كثافات متحركة واضحة بمدينة 6 أكتوبر، خاصة في شارع المحور المركزي والطريق المؤدي للدائري.

القليوبية.. سيولة على الطرق السريعة وتباطؤ عند مداخل بنها

أما في محافظة القليوبية، فسادت من الانتظام المرور على الطريق الزراعي والطريق الحر في الاتجاهين، مع ظهور تباطؤ محدود عند مداخل مدينة بنها بسبب زيادة الكثافات القادمة من القاهرة خلال فترة الصباح.

انتشار أمني وخدمات مستمرة لتيسير الحركة

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات مرور القاهرة والجيزة والقليوبية بخدمات ميدانية ثابتة ومتحركة على المحاور الرئيسية، لضمان سيولة الحركة، وضبط المخالفات التي تعيق السير، خاصة الانتظار الخاطئ والسير عكس الاتجاه.



