سقوط 4 سيدات بتهمة ممارسة أعمال مخلة في القاهرة

سقوط 4 سيدات بتهمة
سقوط 4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في القاهرة

نجحت مباحث الآداب بالقاهرة في ضبط 4 سيدات  لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي وبدون تمييز داخل العاصمة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام إحدى السيدات، ولها معلومات جنائية، باستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وبصحبتها 3 سيدات أثناء ممارستهن للنشاط الإجرامي، وبمواجهتهن اعترفن تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

