الأمن يكشف ملابسات فيديو مشادة داخل ميكروباص بالقليوبية ويضبط السائق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر قائد سيارة أجرة «ميكروباص» يتعدى بالسب على أحد الركاب ويقوم بإشارات خارجة، بسبب خلاف بينهما حول تعريفة الركوب بمحافظة القليوبية.

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الأجرة «سارية التراخيص» وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالفيديو.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.