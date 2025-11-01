الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشادة داخل ميكروباص بالقليوبية ويضبط السائق

الامن يكشف ملابسات
الامن يكشف ملابسات فيديو مشادة داخل ميكروباص بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر قائد سيارة أجرة «ميكروباص» يتعدى بالسب على أحد الركاب ويقوم بإشارات خارجة، بسبب خلاف بينهما حول تعريفة الركوب بمحافظة القليوبية.

بالفحص تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط السيارة الأجرة «سارية التراخيص» وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالفيديو.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميكروباص القليوبية تعريفة الركوب مشاجرة سائق وراكب وزارة الداخلية مركز طوخ الادارة العامة للمرور

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة داخل ميكروباص بالدقهلية

الأمن يكشف ملابسات فيديو سير عربتي نقل برعونة على الطريق الدائري

أخبار الحوادث اليوم: الشرطة النسائية تتصدر المشهد في افتتاح المتحف المصرى الكبير.. انهيار عقار في روض الفرج.. وسقوط شبكة استغلال الأطفال في أعمال التسول

القبض علي المتهمين في واقعة فيديو إلقاء «هرة» في النيل

ضبط شبكة تضم 8 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية في القاهرة

القبض على سائق دهس شرطيا بالإسكندرية أثناء محاولة استيقافه

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء زوجين على سائق "توك توك" بالدقهلية

الداخلية تواصل ضرباتها ضد تجار العملة وتضبط تعاملات بـ9 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

شيرين أحمد طارق وأوركسترات عالمية تقدم عرضًا أوبراليًا مهيبًا في افتتاح المتحف الكبير

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

ليفربول يتقدم على أستون فيلا بهدف محمد صلاح في الشوط الأول

الإسماعيلي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول من الدوري الممتاز

خبيرة مومياوات تكشف مفاجأة عن تحنيط "توت عنخ آمون" لأجنته

شاهدنا الحفل مع الأسرة، تعليق مثير من علاء مبارك على أنباء حضوره حفل افتتاح المتحف الكبير

الاسماعيلي يحقق فوزا غاليا أمام كهرباء الاسماعيلية 2-1 في الدوري الممتاز

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا السلحفاة في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة كبيرة

الأحاديث الواردة في اسم محمد وأحمد وبيان خصائصها

فضائل آيات من سورة البقرة وسبب تسميتها

المزيد
الجريدة الرسمية