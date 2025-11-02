الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، إجراء قرعة الحج العلنية بكفر الشيخ والإسكندرية ودمياط بحضور قيادات الداخلية

الحج
الحج

شهدت مديريات أمن كفر الشيخ والإسكندرية ودمياط اليوم الأحد الموافق 10 ربيع الآخر 1447هـ/ 2 نوفمبر 2025م، فعاليات إجراء قرعة الحج العلنية لموسم 1447هـ/ 2026م، وسط حضور كبير من المتقدمين وأسرهم، وبمشاركة قيادات أمنية وتنفيذية وعدد من ممثلي الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بإعلان النتائج في أجواء يسودها الانضباط والشفافية.
 

كفرالشيخ.. أجواء احتفالية وفرحة بين الفائزين

تجرى مراسم القرعة داخل قاعة مديرية أمن كفرالشيخ، بحضور مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، حيث سيتم إعلان أسماء الفائزين إلكترونيًا أمام الحضور، وسط أجواء تمتزج فيها مشاعر الفرح والدعاء، مع التزام كامل بالإجراءات المنظمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

 

الإسكندرية.. تنظيم متميز وإقبال كبير من المواطنين

وفي الإسكندرية، تشهد القاعة الكبرى بمديرية الأمن حضورًا مكثفًا من المتقدمين وأسرهم، وسط تنظيم محكم وتيسيرات شاملة للوافدين من مختلف الأقسام.
 

وتجرى القرعة إلكترونيًا بحضور قيادات المديرية، وإعلان الأسماء على الشاشات بشكل علني، بما يعكس حرص الوزارة على تحقيق العدالة والشفافية الكاملة.

 

دمياط.. اختيار إلكتروني وضوابط دقيقة

كما ينظم مديرية أمن دمياط فعاليات القرعة داخل قاعة المديرية بحضور مدير الأمن وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وتم استخدام النظام الإلكتروني في اختيار الفائزين دون تدخل بشري، التزامًا بتعليمات وزارة الداخلية لضمان النزاهة والمساواة بين المواطنين.

 

الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الحج الرسمية

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن المواطنين يمكنهم الاستعلام عن نتيجة القرعة فور إعلانها عبر موقع البوابة المصرية للحج (hij.moi.gov.eg) باستخدام الرقم القومي، أو من خلال مديريات الأمن التابعين لها.
وأوضح المصدر، أن الفائزين سيُستكمل لهم لاحقًا الفحص الطبي والإجراءات الإدارية استعدادًا للسفر لأداء المناسك.

الداخلية: العدالة والشفافية نهج دائم في قرعة الحج

أكد المصدر الأمني أن عملية الاختيار تتم إلكترونيًا بالكامل وتحت إشراف لجان فنية من قطاعات مختلفة، دون أي تدخل يدوي، حرصًا على النزاهة والعدالة.


وأشار المصدر إلى أن فعاليات القرعة مستمرة تباعًا في باقي المحافظات حتى نهاية الأسبوع الجاري.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرعة الحج حج القرعة 1447هـ وزارة الداخلية كفرالشيخ الاسكندرية دمياط نتيجة قرعة الحج البوابة المصرية للحج موسم الحج 2026

مواد متعلقة

كثافات مرورية نسبية بالقاهرة الكبرى وسط انتشار أمني لتنظيم الحركة

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشادة داخل ميكروباص بالقليوبية ويضبط السائق

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة داخل ميكروباص بالدقهلية

الأمن يكشف ملابسات فيديو سير عربتي نقل برعونة على الطريق الدائري

أخبار الحوادث اليوم: الشرطة النسائية تتصدر المشهد في افتتاح المتحف المصرى الكبير.. انهيار عقار في روض الفرج.. وسقوط شبكة استغلال الأطفال في أعمال التسول

القبض علي المتهمين في واقعة فيديو إلقاء «هرة» في النيل

ضبط شبكة تضم 8 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية في القاهرة

القبض على سائق دهس شرطيا بالإسكندرية أثناء محاولة استيقافه

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

أخبار مصر: حادثان إرهابيان يهزان أمريكا وبريطانيا، تعليق مثير من صلاح رغم إنجازه التاريخي، أسعار مفاجأة تهز سوق السمك

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

انخفاض الذرة وهذا سعر كريستال بعد موجة الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

20 صورة ترصد افتتاح المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

رسميا، سعر صرف الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الأحد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح لتفريج الكروب والهموم، احرص عليه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية