اليوم، إجراء قرعة الحج العلنية بكفر الشيخ والإسكندرية ودمياط بحضور قيادات الداخلية

شهدت مديريات أمن كفر الشيخ والإسكندرية ودمياط اليوم الأحد الموافق 10 ربيع الآخر 1447هـ/ 2 نوفمبر 2025م، فعاليات إجراء قرعة الحج العلنية لموسم 1447هـ/ 2026م، وسط حضور كبير من المتقدمين وأسرهم، وبمشاركة قيادات أمنية وتنفيذية وعدد من ممثلي الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بإعلان النتائج في أجواء يسودها الانضباط والشفافية.



كفرالشيخ.. أجواء احتفالية وفرحة بين الفائزين

تجرى مراسم القرعة داخل قاعة مديرية أمن كفرالشيخ، بحضور مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، حيث سيتم إعلان أسماء الفائزين إلكترونيًا أمام الحضور، وسط أجواء تمتزج فيها مشاعر الفرح والدعاء، مع التزام كامل بالإجراءات المنظمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

الإسكندرية.. تنظيم متميز وإقبال كبير من المواطنين

وفي الإسكندرية، تشهد القاعة الكبرى بمديرية الأمن حضورًا مكثفًا من المتقدمين وأسرهم، وسط تنظيم محكم وتيسيرات شاملة للوافدين من مختلف الأقسام.



وتجرى القرعة إلكترونيًا بحضور قيادات المديرية، وإعلان الأسماء على الشاشات بشكل علني، بما يعكس حرص الوزارة على تحقيق العدالة والشفافية الكاملة.

دمياط.. اختيار إلكتروني وضوابط دقيقة

كما ينظم مديرية أمن دمياط فعاليات القرعة داخل قاعة المديرية بحضور مدير الأمن وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وتم استخدام النظام الإلكتروني في اختيار الفائزين دون تدخل بشري، التزامًا بتعليمات وزارة الداخلية لضمان النزاهة والمساواة بين المواطنين.

الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الحج الرسمية

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن المواطنين يمكنهم الاستعلام عن نتيجة القرعة فور إعلانها عبر موقع البوابة المصرية للحج (hij.moi.gov.eg) باستخدام الرقم القومي، أو من خلال مديريات الأمن التابعين لها.

وأوضح المصدر، أن الفائزين سيُستكمل لهم لاحقًا الفحص الطبي والإجراءات الإدارية استعدادًا للسفر لأداء المناسك.

الداخلية: العدالة والشفافية نهج دائم في قرعة الحج

أكد المصدر الأمني أن عملية الاختيار تتم إلكترونيًا بالكامل وتحت إشراف لجان فنية من قطاعات مختلفة، دون أي تدخل يدوي، حرصًا على النزاهة والعدالة.



وأشار المصدر إلى أن فعاليات القرعة مستمرة تباعًا في باقي المحافظات حتى نهاية الأسبوع الجاري.



