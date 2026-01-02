الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها قمة السيتي وتشيلسي، مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد تشيلسي،
مانشستر سيتي ضد تشيلسي، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تنطلق غدًا السبت مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025 -2026 وتشهد الجولة قمة بين مانشستر سيتي ضد تشيلسي يوم الأحد المقبل.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي 

السبت 3 يناير 2026

أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست - 2:30 مساءً

برايتون ضد بيرنلي - 5 مساءً

وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً

بورنموث ضد أرسنال - 7:30 مساءً

 

الأحد 4 يناير 2026

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً

فولهام ضد ليفربول - 5 مساءً

توتنهام ضد سندرلاند - 5 مساءً

إيفرتون ضد برينتفورد - 5 مساءً

نيوكاسل ضد كريستال بالاس - 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1 أرسنال 45 نقطة
2 مانشستر سيتي 41 نقطة
3 أستون فيلا 39 نقطة
4 ليفربول 33 نقطة
5 تشيلسي 30 نقطة
6 مانشستر يونايتد 30 نقطة
7 سندرلاند 29 نقطة
8 إيفرتون 28 نقطة
9 برينتفورد 27 نقطة
10 كريستال بالاس 27 نقطة
11 فولهام 27 نقطة
12 توتنهام هوتسبير 26 نقطة
13 نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
14 برايتون 25 نقطة
15 بورنموث 23 نقطة
16 ليدز يونايتد 21 نقطة
17 نوتنجهام فوريست 18 نقطة
18 وست هام 14 نقطة
19 بيرنلي 12 نقطة 
20 وولفرهامبتون 3 نقاط 
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

نتائج مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي 

بيرنلي 1-3 نيوكاسل يونايتد

تشيلسي 2-2 بورنموث 

نوتينجهام 0-2 إيفرتون 

وست هام 2-2 برايتون 

أرسنال 4-1 أستون فيلا 

مانشستر يونايتد 1-1 وولفرهامبتون 

ليفربول 0-0 ليدز يونايتد 

كريستال بالاس 1-1 فولهام 

سندرلاند 0-0 مانشستر سيتي 

برينتفورد 0-0 توتنهام 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي تشيلسي مانشستر سيتي ضد تشيلسي فولهام ضد ليفربول ليفربول

مواد متعلقة

بعد رحيل ماريسكا، من يقود تشيلسي أمام مانشستر سيتي في البريميرليج؟

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الدور الأول

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 19

الجانرز على القمة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 19

الأكثر قراءة

أبرزها قمة السيتي وتشيلسي، مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي

شديد البرودة نهارا وليلا ونشاط للرياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

بعد تصريحه المثير عن "جنة" سليمان عيد، أول تعليق من أحمد السقا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مادورو: فنزويلا ضحية تجارة المخدرات الكولومبية وكل الكوكايين في المنطقة ينتج هناك

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض جديد يضرب البرتقال والفراولة، والكمثرى تصل إلى 150 جنيها

تعرف على مدة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات وفق تعديل قانون الضريبة الجديد

اعمل حسابك في هذا الوقت، قطع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 5 ساعات

خدمات

المزيد

هل يمكن ربط كارت ميزة على تطبيق إنستاباي؟

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads