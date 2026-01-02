مادورو: فنزويلا ضحية تجارة المخدرات الكولومبية وكل الكوكايين في المنطقة ينتج هناك

18 حجم الخط

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن فنزويلا تُعد ضحية لتجارة المخدرات القادمة من كولومبيا، مؤكدًا أن جميع كميات الكوكايين التي يتم تداولها في المنطقة تُنتَج داخل الأراضي الكولومبية.



وقال مادورو، في مقابلة مع الصحفي إجناسيو رامونيه بثت عبر قناته على منصة "تلجرام"، إن "لدينا نموذجا ناجحا في مكافحة تجارة المخدرات والعصابات الإجرامية. كل الكوكايين الذي يتحرك في المنطقة يُنتَج في كولومبيا. نحن ضحايا تجارة المخدرات الكولومبية، وهذا الوضع ليس وليد اليوم".

وأضاف الرئيس الفنزويلي أن الاتهامات الموجهة إلى بلاده في هذا الملف "مفبركة"، موضحًا: "بما أنهم لا يستطيعون اتهام فنزويلا بامتلاك أسلحة دمار شامل، ولا أسلحة نووية أو كيميائية، فقد اخترعوا تهمة الاتجار بالمخدرات، والولايات المتحدة أمريكا تعلم أن هذا الادعاء كاذب".



وفي يوليو 2025، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد وجه اتهامات إلى الرئيس الفنزويلي، زاعما أنه يقود ما يسمى بـ"كارتل الشمس"، واتهمه بالمسؤولية عن تهريب المخدرات إلى أراضي الولايات المتحدة أمريكا.

من جانبها، رفضت كاراكاس هذه الاتهامات، مؤكدة أن طرد إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية عام 2005 أسهم في تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة الشبكات الإجرامية، من خلال تنفيذ عمليات توقيف، وتفكيك شبكات تهريب، وتعزيز الرقابة على الحدود والسواحل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.