بعد استغاثات المواطنين، 3 نواب يتحركون لمواجهة الروائح الكريهة في حلوان ومايو (صور)

بعد شكوى سكان منطقتي التبين و15 مايو من انتشار روائح كريهة وخطورتها على الصحة، تحرك نواب الدائرة خالد رياض وعيد حماد ومصطفى إسماعيل بشكل سريع لمعرفة مصدر الرائحة وطرق التعامل معها.

وقال النواب إنهم نسقوا مع وزارة البيئة لمعرفة مصدر الروائح الكريهة، وحثهم على التعامل السريع مع الواقعة التي تعد كارثة صحية تهدد حياة آلاف السكان بالتبين و15 مايو.

وانتقل النواب الثلاث في وجود مسئول بوزارة البيئة، إلى موقع مصدر الروائح، وأشرفوا على عملية إزالة أطنان من المخلفات التي كانت مصدر رئيسيا للروائح الكريهة.

وأكد نواب دائرة التبين و15 مايو أن مصدر الرائحة وجود مبنى تحت الإنشاء للمخلفات تابع مجزر آلي وأنهم استطاعوا وقف العمل في هذا المبنى بعد أضراره الخطرة على صحة السكان.

وكان أهالي منطقة حلوان ومدينة 15 مايو وجهوا استغاثة عاجلة إلى الجهات المختصة بسبب انبعاث روائح كريهة من أحد مصانع إعادة تدوير القمامة بالمنطقة، مؤكدين أن الروائح تسببت في حالة من الضيق بين السكان، خاصة خلال فترات المساء.



وأوضح الأهالي أن الانبعاثات انتشرت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، ما دفعهم إلى نشر استغاثات وشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لفحص المصنع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار البيئية والصحية.



وأشار عدد من السكان إلى أن الروائح الكريهة تؤثر في الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، مطالبين بإجراء قياسات بيئية عاجلة للتأكد من التزام المصنع بالاشتراطات البيئية، ونقل النشاط بعيدًا عن الكتل السكنية حال ثبوت المخالفات.

