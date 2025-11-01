أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره الاتحاد في الخامسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٢ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

ويلتقي فريقا بيراميدز والاتحاد السكندري في الخامسة مساء غدا الأحد ضمن لقاءات الجولة الـ13 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق بيراميدز في اخر ظهور له في الدوري على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

الدوري المصري

يذكر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة، قامت بتأجيل مباراة الفريق أمام نادي إنبي في الجولة 12 من بطولة الدوري بسبب انشغاله بمباراتي دور الـ32 من دوري الأبطال.

وتقرر تأجيل مباراة إنبي وبيراميدز لتقام يوم 10 فبراير المقبل على استاد بتروسبورت بعدما كان مقررا لها 29 أكتوبر الجاري.

تأهل بيراميدز إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وتأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على نظيره التأمين الإثيوبي بهدفين دون رد خلال لقاء الفريقين أمس الخميس على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

وسجل هدف بيراميدز الأول، مصطفى زيكو من عرضية قوية من محمد الشيبي في الدقيقة 11، قبل أن يضيف بيراميدز الهدف الثاني بخطأ عكسي للفريق الإثيوبي.

وتعادل فريق بيراميدز مع التأمين الاثيوبي في لقاء الذهاب بنتيجة 1/1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.