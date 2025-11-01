الدوري الإنجليزي، فولهام يفوز على وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة

اكتسح فريق فولهام نظيره وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة خلال لقاء الفريقين على ملعب كرافن كوتيج ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مباراة فولهام وولفرهامبتون

أحرز ثلاثية فريق فولهام ريان سيسينجون وهاري ويلسون وفي الدقيقة 9 و62 ووبيرسون موسكيرا هدف عكسي في مرماه في الدقيقة 75.

وتعرض إيمانويل لاعب وولفرهامبتون للطرد في الدقيقة 36.

ترتيب فولهام ووولفرهامبتون

وارتفع رصيد فولهام الي 11 نقطة وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند نقطتين.

مباراة فولهام ضد وولفرهامبتون

ويقود ماركو سيلفا فريق فولهام الذي مني بأربع هزائم متتالية في الدوري فيما يقود فيتور بيريرا فريق ولفرهامبتون الذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي، تشهد الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي اليوم السبت إقامة سبعة مباريات على رأسها مباراة توتنهام ضد تشيلسي ومباراة ليفربول ضد أستون فيلا.

برايتون - ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

بيرنلي - آرسنال – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

كريستال بالاس- برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

فولهام - وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

نوتنجهام فوريست - مانشستر يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

توتنهام هوتسبير - تشيلسي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول - أستون فيلا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة العاشرة المقرر انطلاقها اليوم السبت.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت بالجولة العاشرة



1- آرسنال 22 نقطة

2- بورنموث 18 نقطة

3- توتنهام هوتسبير 17 نقطة

4- سندرلاند 17 نقطة

5- مانشستر سيتي 16 نقطة

6- مانشستر يونايتد 16 نقطة

7- ليفربول 15 نقطة

8- أستون فيلا 15 نقطة

9- تشيلسي 14 نقطة

10- كريستال بالاس 13 نقطة

11- برينتفورد 13 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

13- برايتون 12 نقطة

14- إيفرتون 11 نقطة

15- ليدز يونايتد 11 نقطة

16- بيرنلي 10 نقاط

17- فولهام 8 نقاط

18- نوتنجهام فوريست 5 نقاط

19- وست هام 4 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.