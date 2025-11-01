فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تقدم فريق فولهام علي وولفرهامبتون بهدف دون رد في الشوط الأول خلال لقاء الفريقين على ملعب كرافن كوتيج ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مباراة فولهام ووولفرهامبتون

احرز هدف التقدم ل فولهام ريان سيسينجون في الدقيقة 9

وتعرض ايمانويل لاعب وولفرهامبتون للطرد في الدقيقة 36.

مباراة فولهام ضد وولفرهامبتون

يبحث الفريقين عن نقاط للهروب من قاع الترتيب.

ويقود ماركو سيلفا فريق فولهام الذي مني بأربع هزائم متتالية في الدوري فيما يقود فيتور بيريرا فريق ولفرهامبتون الذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي، تشهد الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي اليوم السبت إقامة سبعة مباريات على رأسها مباراة توتنهام ضد تشيلسي ومباراة ليفربول ضد أستون فيلا.

برايتون - ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

بيرنلي - آرسنال – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

كريستال بالاس- برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

فولهام - وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

نوتنجهام فوريست - مانشستر يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

توتنهام هوتسبير - تشيلسي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول - أستون فيلا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

وجاءت المواعيد الكاملة للجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي كالتالي..

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي



السبت 1 نوفمبر 2025

توتنهام ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

ليفربول ضد أستون فيلا - 10 مساءً

الأحد 2 نوفمبر 2025

وست هام ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً

مانشستر سيتي ضد بورنموث - 6:30 مساءً

الاثنين 3 نوفمبر 2025

سندرلاند ضد إيفرتون - 10 مساءً

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة العاشرة المقرر انطلاقها اليوم السبت.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت بالجولة العاشرة



1- آرسنال 22 نقطة

2- بورنموث 18 نقطة

3- توتنهام هوتسبير 17 نقطة

4- سندرلاند 17 نقطة

5- مانشستر سيتي 16 نقطة

6- مانشستر يونايتد 16 نقطة

7- ليفربول 15 نقطة

8- أستون فيلا 15 نقطة

9- تشيلسي 14 نقطة

10- كريستال بالاس 13 نقطة

11- برينتفورد 13 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

13- برايتون 12 نقطة

14- إيفرتون 11 نقطة

15- ليدز يونايتد 11 نقطة

16- بيرنلي 10 نقاط

17- فولهام 8 نقاط

18- نوتنجهام فوريست 5 نقاط

19- وست هام 4 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

