الشمال يتقدم على أم صلال بثلاثية في الشوط الأول بالدوري القطري

الشمال القطري
الشمال القطري

تقدم فريق الشمال القطري علي أم صلال بثلاثية نظيفة, في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الخور"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري القطري.

مباراة أم صلال والشمال

أحرز ثلاثية الشمال القطري كل من اليكس كولادو في الدقيقة 11 وبغداد بونجاح في الدقيقة 38 وايافو دايو هدف عكسي في مرماه في الدقيقة 18.

أم صلال ضد الشمال


ويدخل الشمال اللقاء ساعيًا لتصحيح المسار بعد تلقيه أول هزيمة له هذا الموسم أمام الدحيل بثنائية نظيفة في الجولة الماضية وهي الخسارة التي أبعدته عن الصدارة ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 14 نقطة. 

ويسعى الفريق إلى تعويض هذه الكبوة ومواصلة المنافسة على المراكز الأولى في جدول الترتيب.

ويحتل فريق أم صلال المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية للهروب من مناطق الخطر والاقتراب أكثر من منطقة الأمان.

أم صلال والشمال

وتواجد لاعب الوسط المصري أكرم توفيق في التشكيل الأساسي لفريق الشمال القطري.

وانضم أكرم توفيق إلى صفوف الشمال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر قادمًا من النادي الأهلي المصري

وشارك في سبع مباريات بالدوري حتى الآن دون أن ينجح في التسجيل أو صناعة الأهداف.

وتلقى أكرم توفيق استدعاء رسميًا من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقرر في نوفمبر المقبل إلى جانب المحترف محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 التي تحتضنها الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر الثاني معسكره التدريبي في القاهرة، حيث سيخوض خلاله وديتين أمام منتخب الجزائر يومي 14 و17 نوفمبر على استاد "السلام"، ضمن تحضيرات الفريق للبطولة العربية المقبلة.

الدوري القطري الشمال القطري أم صلال أم صلال ضد الشمال

