السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم على كريمونيزي بهدف في الشوط الأول

يوفنتوس
يوفنتوس

الدوري الايطالي، تقدم فريق يوفنتوس علي كريمونيزي بهدف دون رد في الشوط الغاول على ملعب جيوفاني زيني، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

مباراة يوفنتوس وكريمونيزي

 

احرز هدف التقدم ل يوفنتوس فيليب كوستيتش في الدقيقة 2 من المباراة 


تشكيل يوفنتوس ضد كريمونيزي

وأعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس التشكيل الرسمي لمواجهة كريمونيزي
-  حراسة المرمى: دي جريجوريو

- خط الدفاع: جاتي – لوكاتيلي – كالولو

- خط الوسط: كامبياسو – كوبمينيرز – تورام – ماكيني

- خط الهجوم: أوبيندا – فلاهوفيتش – كوستيتش

يوفنتوس وكريمونيزي


ويدخل “البيانكونيري” اللقاء محتلا المركز السابع فى جدول الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، جمعها من 9 مباريات، بعدما حقق 4 انتصارات و3 تعادلات وتعرض لهزيمتين، فيما يحتل كريمونيزي المركز الثامن بفارق نقطة واحدة فقط، بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر مواجهة واحدة.


ظهور سباليتي الأول مع يوفنتوس


وتُعد المواجهة الظهور الأول لسباليتي على رأس الجهاز الفني ليوفنتوس، عقب إعلان النادي رسميًا تعيينه خلفًا لإيجور تودور، بعقد يمتد حتى يونيو 2028.

ويمتلك سباليتي سجلًا حافلًا في الكرة الإيطالية، إذ توّج بكأس إيطاليا مرتين مع روما، قبل أن يقود نابولي إلى لقب “الكالتشيو” موسم 2022-2023، كما تولّى تدريب المنتخب الإيطالي لفترة وجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة يوفنتوس وكريمونيزي الدوري الإيطالي يوفنتوس كريمونيزي

مواد متعلقة

فاركو يفوز على الجونة بهدف في الدوري المصري

الدوري المصري، فاركو يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الاول

أكرم توفيق يقود الشمال القطري للفوز على أم صلال بخماسية في الدوري القطري

الشمال يتقدم على أم صلال بثلاثية في الشوط الأول بالدوري القطري

الدوري الإنجليزي، فولهام يفوز على وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

حسام حسن يقود مودرن سبورت أمام غزل المحلة بالدوري

بدون راحة، بيراميدز يبدأ الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

شيرين أحمد طارق وأوركسترات عالمية تقدم عرضًا أوبراليًا مهيبًا في افتتاح المتحف الكبير

الإسماعيلي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول من الدوري الممتاز

ليفربول يتقدم على أستون فيلا بهدف محمد صلاح في الشوط الأول

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

الاسماعيلي يحقق فوزا غاليا أمام كهرباء الاسماعيلية 2-1 في الدوري الممتاز

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأحاديث الواردة في اسم محمد وأحمد وبيان خصائصها

فضائل آيات من سورة البقرة وسبب تسميتها

وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية