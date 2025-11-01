الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم على كريمونيزي بهدف في الشوط الأول

الدوري الايطالي، تقدم فريق يوفنتوس علي كريمونيزي بهدف دون رد في الشوط الغاول على ملعب جيوفاني زيني، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

مباراة يوفنتوس وكريمونيزي

احرز هدف التقدم ل يوفنتوس فيليب كوستيتش في الدقيقة 2 من المباراة



تشكيل يوفنتوس ضد كريمونيزي

وأعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس التشكيل الرسمي لمواجهة كريمونيزي

- حراسة المرمى: دي جريجوريو

- خط الدفاع: جاتي – لوكاتيلي – كالولو

- خط الوسط: كامبياسو – كوبمينيرز – تورام – ماكيني

- خط الهجوم: أوبيندا – فلاهوفيتش – كوستيتش

يوفنتوس وكريمونيزي



ويدخل “البيانكونيري” اللقاء محتلا المركز السابع فى جدول الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، جمعها من 9 مباريات، بعدما حقق 4 انتصارات و3 تعادلات وتعرض لهزيمتين، فيما يحتل كريمونيزي المركز الثامن بفارق نقطة واحدة فقط، بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر مواجهة واحدة.



ظهور سباليتي الأول مع يوفنتوس



وتُعد المواجهة الظهور الأول لسباليتي على رأس الجهاز الفني ليوفنتوس، عقب إعلان النادي رسميًا تعيينه خلفًا لإيجور تودور، بعقد يمتد حتى يونيو 2028.

ويمتلك سباليتي سجلًا حافلًا في الكرة الإيطالية، إذ توّج بكأس إيطاليا مرتين مع روما، قبل أن يقود نابولي إلى لقب “الكالتشيو” موسم 2022-2023، كما تولّى تدريب المنتخب الإيطالي لفترة وجيزة

