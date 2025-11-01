أكرم توفيق يقود الشمال القطري للفوز على أم صلال بخماسية في الدوري القطري

اكتسح فريق الشمال القطري نظيره أم صلال بخماسية نظيفة من المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الخور"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري القطري.

مباراة أم صلال والشمال

أحرز خماسية الشمال القطري كل من اليكس كولادو في الدقيقة 11 وبغداد بونجاح في الدقيقة 38 وايافو دايو هدف عكسي في مرماه في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني احرز اليكس كولادو في الدقيقة 54 وموفاك عواد في الدقيقة 90

أم صلال ضد الشمال



وارتفع رصيد الشمال القطري إلى 17 نقطة في الدوري القطري، فيما يحتل فريق أم صلال المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

أم صلال والشمال

وتواجد لاعب الوسط المصري أكرم توفيق في التشكيل الأساسي لفريق الشمال القطري.

وانضم أكرم توفيق إلى صفوف الشمال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر قادمًا من النادي الأهلي المصري

وشارك في سبع مباريات بالدوري حتى الآن دون أن ينجح في التسجيل أو صناعة الأهداف.

وتلقى أكرم توفيق استدعاء رسميًا من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقرر في نوفمبر المقبل إلى جانب المحترف محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 التي تحتضنها الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر الثاني معسكره التدريبي في القاهرة، حيث سيخوض خلاله وديتين أمام منتخب الجزائر يومي 14 و17 نوفمبر على استاد "السلام"، ضمن تحضيرات الفريق للبطولة العربية المقبلة.

