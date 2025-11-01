حسام حسن يقود مودرن سبورت أمام غزل المحلة بالدوري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق غزل المحلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.

تشكيل مودرن سبورت أمام غزل المحلة بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: مصطفى مطاوع، أحمد المزهود، علي فوزي، عماد حمدي

خط الوسط: غنام محمد، أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد صبري

هجوم: فيجيري، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود شعبان، علي زعزع، جودوين شيكا، ادم رجم، رشاد المتولي، محمود ممدوح، ارنولد ايبا، سليم سليمان.

موعد مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت

ويحل بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً على ملعب ستاد المحلة، فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة ال١٣ من مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.

القناة الناقلة لمباراة غزل المحلة ضد مودرن سبورت

وتذاع مباراة غزل المحلة أمام مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز اليوم السبت في الجولة الثالثة عشر عبر أون سبورت الناقل الحصري للمسابقات المحلية.

ويسعى غزل المحلة ومودرن سبورت لتحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خاصة أن زعيم الفلاحين تعادل في الجولة الماضية أمام حرس الحدود سلبيا فيما تلقي مودرن سبورت الخسارة أمام المقاولون 2-1 بالجولة الماضية.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر في جدول الدوري الممتاز بعدما خاض 12 مباراة بالدورى، فاز في مباراتين وتعادل في 9 مواجهات وتلقى الخسارة في لقاء وحيد، وجمع 15 نقطة.

فيما خاض مودرن سبورت 11 مباراة في الدوري المصري وحقق الفوز في 4 مواجهات، وخسر مثلها، بينما تعادل في 3 مباريات وجمع 15 نقطة محتلا المركز الثاني عشر.

حكام مباراة غزل المحلة ضد مودرن سبورت

ويدير لقاء غزل المحلة ضد مودرن سبورت طاقم حكام مكون من إبراهيم محمد (حكمًا للساحة)، أسامة عبد اللطيف وأحمد عادل (مساعدين)، حسني سلطان (حكمًا رابعًا)، ومصطفى مدحت وأحمد طارق موسى (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.