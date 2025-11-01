السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فاركو يفوز على الجونة بهدف في الدوري المصري

فاركو، فيتو
فاركو، فيتو

الدوري المصري، فاز فريق فاركو علي الجونة بهدف دون رد على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الجونة وفاركو

أحرز هدف فاركو محمود فرحات في الدقيقة 14.
 

موقف الجونة وفاركو في الدوري

وخاض الجونة 12 مباراة في الدوري الممتاز حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مبارايات وحصد 15 نقطة 

وخاض فاركو 12 مباراة  في الدوري حقق الفوز في لقاءين  وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 مباريات وحصد 12  نقطة.

 

حكام مباراة الجونة ضد فاركو

ادار لقاء الجونة أمام فاركو طاقم حكام مكون من: محمود ناصف (حكمًا للساحة) ’ محمد سعيد "شيكا" وكريم زكي (مساعدين) ’ محمود حسين (حكمًا رابعًا) وعلاء صبري ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الجونة فاركو مباراة الجونة وفاركو الجونة وفاركو في الدوري

مواد متعلقة

الدوري المصري، فاركو يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الاول

أكرم توفيق يقود الشمال القطري للفوز على أم صلال بخماسية في الدوري القطري

الشمال يتقدم على أم صلال بثلاثية في الشوط الأول بالدوري القطري

الدوري الإنجليزي، فولهام يفوز على وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

حسام حسن يقود مودرن سبورت أمام غزل المحلة بالدوري

بدون راحة، بيراميدز يبدأ الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري (صور)

بعد التأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال، موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

شيرين أحمد طارق وأوركسترات عالمية تقدم عرضًا أوبراليًا مهيبًا في افتتاح المتحف الكبير

الإسماعيلي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول من الدوري الممتاز

ليفربول يتقدم على أستون فيلا بهدف محمد صلاح في الشوط الأول

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

الاسماعيلي يحقق فوزا غاليا أمام كهرباء الاسماعيلية 2-1 في الدوري الممتاز

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأحاديث الواردة في اسم محمد وأحمد وبيان خصائصها

فضائل آيات من سورة البقرة وسبب تسميتها

وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية