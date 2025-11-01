فاركو يفوز على الجونة بهدف في الدوري المصري

الدوري المصري، فاز فريق فاركو علي الجونة بهدف دون رد على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الجونة وفاركو

أحرز هدف فاركو محمود فرحات في الدقيقة 14.



موقف الجونة وفاركو في الدوري

وخاض الجونة 12 مباراة في الدوري الممتاز حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مبارايات وحصد 15 نقطة

وخاض فاركو 12 مباراة في الدوري حقق الفوز في لقاءين وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 مباريات وحصد 12 نقطة.

حكام مباراة الجونة ضد فاركو

ادار لقاء الجونة أمام فاركو طاقم حكام مكون من: محمود ناصف (حكمًا للساحة) ’ محمد سعيد "شيكا" وكريم زكي (مساعدين) ’ محمود حسين (حكمًا رابعًا) وعلاء صبري ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).

