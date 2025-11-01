السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تأمر بحجز 16 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة، بحجز  8 رجال و8 سيدات – لـ11 منهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة استكمال التحقيقات.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة،كما استعجلت تفريغ كاميرات المراقبة في الطرق التي وجد بها الأطفال.

وضُبط المتهمون وبصحبتهم 15 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأسرهم داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

