حوادث

حجز قائد دراجة نارية بتهمة الاعتداء على قائد سيارة لخلاف على أولوية المرور بالإسكندرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحجز قائد دراجة نارية لقيامه بالتعدي على قائد سيارة باستخدام عصا خشبية بسبب خلاف على أولوية المرور بـ الإسكندرية وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحقيقات. 

قائد دراجة نارية يتعدى على سائق بالإسكندرية

 رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد دراجة نارية بالتعدى على قائد سيارة باستخدام عصا خشبية لخلاف على أولوية المرور بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية تلقي بلاغا من (سائق – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام قائد دراجة نارية بالتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية محدثًا إصابته لخلاف على أولوية المرور بدائرة القسم.

وتم تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى "عصا خشبية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية