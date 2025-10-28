تصل للحبس 5 سنوات، عقوبة فبركة أخبار منسوبة للداخلية باستخدام الذكاء الاصطناعي

ألقت قوات الأمن القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بنشر أخبار ومقاطع فيديو مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، زعم خلالها نسب محتواها إلى وزارة الداخلية، وذلك بغرض تحقيق الربح المادي من وراء تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وترصد فيتو في السطور التالية العقوبة القانونية التي يواجهها المتهم طبقًا لأحكام القانون:

وقالت شيرين محفوظ، المحامية بالنقض: إن فبركة الفيديوهات ونشرها تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الحياة الخاصة، مشيرة إلى أن القانون يعاقب على مثل هذه الأفعال لما تشكله من إساءة واستخدام غير مشروع للتقنيات الحديثة.

وأضافت أن المتهم يكون قد خالف نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج أو تطبيق أو وسيلة تكنولوجية لارتكاب جريمة السب أو القذف أو التشهير بالغير.

وهذه المادة تنطبق مباشرة على الواقعة إذ استخدم المتهم وسيلة تكنولوجية (الذكاء الاصطناعي) بغرض الشهرة والربح.

مقاطع فيديو مفبركة

كانت الأجهزة الأمنية رصدت قيام أحد الأشخاص بالقاهرة بنشر أخبار ومقاطع فيديو مفبركة، وإعادة تداول بعض الأخبار المنشورة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، بعد التلاعب بالصور باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعى ونشرها عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وبحوزته جهاز حاسب آلي وهاتف محمول، وبفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد زيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.