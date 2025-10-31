قرار من النيابة ضد البلوجر مهرة بعد ضبطها بتهمة نشر فيديوهات خادشة

أمرت النيابة العامة، بحجز البلوجر مهرة لقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك 24 ساعة على ذمة ورود التحريات.

القبض على البلوجر مهرة بالمنصورة

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام البلوجر مهرة بنشر مقاطع فيديو ترقص فيها بأسلوب خادش للحياء ومخلة بالآداب العامة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال وجودها بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو على التطبيق المشار إليه لزيادة نسب متابعيها وتحقيق أرباح مالية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

