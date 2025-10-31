الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فحص وتفريغ هاتف البلوجر مايا علي بعد ضبطها بتهمة نشر فيديوهات خادشة

حبس متهمة، فيتو
حبس متهمة، فيتو

أمرت النيابة العامة، بفحص وتفريغ هواتف ومحادثات البلوجر مايا علي، لقيامها بنشر مقاطع فيديو على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة تتضمن قيامها بالإتيان بأفعال مخلة بالآداب العامة تتنافى مع القيم المجتمع وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

القبض على البلوجر مايا علي  

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام البلوجر مايا علي بنشر مقاطع فيديو إباحية على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة تتضمن قيامها بالإتيان بأفعال مخلة بالآداب العامة تتنافى مع القيم المجتمعية.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال وجودها، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي").

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو على التطبيق المشار إليه لزيادة نسب متابعيها وتحقيق أرباح مالية. 
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمكافحة الآداب القبض على البلوجر مايا علي النيابة العامة القيم المجتمعية تطبيقات الهواتف المحمولة مقاطع الفيديو ملابسات الواقعة

مواد متعلقة

حجز 3 أشخاص لإدارتهم كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين

تصل للحبس 5 سنوات، عقوبة فبركة أخبار منسوبة للداخلية باستخدام الذكاء الاصطناعي

نص التقرير الطبي بمصرع شخص سقط من أعلى عقار بالتجمع

التحريات في سقوط شخص من الطابق الرابع بالتجمع: ضياع مفتاح الشقة "السبب"

قرار جديد ضد مالك شركة وآخرين نصبوا على مواطن بدعوى تسفيره للعمل

تفريغ مقطع فيديو لمحصل بشركة شهيرة ارتكب فعلا فاضحا أمام طالبات بالتجمع

لمعرفة سرعة السيارة، استعجال التقرير المروري لسائق ميكروباص دهس عاملا في الشروق

السر في كاميرات المراقبة، تحرك جديد ضد ١١ طالبا تشاجروا بسبب فتاة بالتجمع

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 3

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الخميس

جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد الجولة التاسعة

كبار مسؤولي إدارة ترامب ينقلون منازلهم إلى القواعد العسكرية

جولات تفقدية على المخابز البلدية والأسواق في الإسكندرية

ارتفاع 13 جنيها في الكندوز وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم الجمعة بالأسواق

فحص وتفريغ هاتف البلوجر مايا علي بعد ضبطها بتهمة نشر فيديوهات خادشة

بعد تطبيق التوقيت الشتوي، 8 نصائح من وزارة الصحة للتكيف مع تغيير الساعة والنوم جيدا

خدمات

المزيد

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

تفسير رؤية الكفيف في المنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

مفتي الجمهورية: الإلحاد والتطرف اللاديني خطران عظيمان يهددان الثوابت والقيم

المزيد
الجريدة الرسمية