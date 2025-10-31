فحص وتفريغ هاتف البلوجر مايا علي بعد ضبطها بتهمة نشر فيديوهات خادشة

أمرت النيابة العامة، بفحص وتفريغ هواتف ومحادثات البلوجر مايا علي، لقيامها بنشر مقاطع فيديو على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة تتضمن قيامها بالإتيان بأفعال مخلة بالآداب العامة تتنافى مع القيم المجتمع وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

القبض على البلوجر مايا علي

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام البلوجر مايا علي بنشر مقاطع فيديو إباحية على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة تتضمن قيامها بالإتيان بأفعال مخلة بالآداب العامة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال وجودها، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي").

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو على التطبيق المشار إليه لزيادة نسب متابعيها وتحقيق أرباح مالية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

