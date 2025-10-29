حجز 3 أشخاص لإدارتهم كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين

أمرت النيابة العامة، بحجز 3 أشخاص بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية غير معتمدة وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمين أنشأوا كيانًا تعليميًا وهميًا بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وروّجوا عبر وسائل مختلفة لحصول المتدربين على شهادات تؤهلهم للالتحاق بوظائف داخل كبرى الشركات والمؤسسات “على غير الحقيقة”، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين داخل مقر الكيان، وبحوزتهم عدد كبير من الملفات والشهادات والكروت التعريفية والاستمارات الخاصة بالمكان، إضافة إلى جهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة تحتوي على أدلة رقمية تثبت نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.