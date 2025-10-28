نص التقرير الطبي بمصرع شخص سقط من أعلى عقار بالتجمع

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعي حول مصرع شخص لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع داخل كمبوند سكني بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

وأكد التقرير الطبي وجود جروح وكسور بالقدم اليسرى، كما أشار التقرير لوجود نزيف داخلي تسبب في الوفاة، وتهشم بالجبهة أعلى الرأس.

سقوط شخص من الطابق الرابع بالتجمع



وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من ارتفاع داخل كمبوند سكني بالتجمع الثالث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الضحية سقط من الطابق الرابع أثناء محاولته النزول من سطح العقار إلى إحدى الشقق، إلا أنه فقد توازنه وسقط أرضا، مما أسفر عن وفاته في الحال.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

