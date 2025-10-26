الأحد 26 أكتوبر 2025
التحريات في سقوط شخص من الطابق الرابع بالتجمع: ضياع مفتاح الشقة "السبب"

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، التحريات المبدئية لمصرع شخص إثر سقوطه من الطابق الرابع داخل كمبوند سكني بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

وجاء بنص التحريات طبقا لشهادة بعض الجيران أن سبب صعود المجني عليه لسطح العقار هو محاولته النزول من الشباك لشقته وذلك بعدما فقد مفتاح منزله الخاص ولكنه أثناء محاولته النزول انزلقت قدمه ولقي مصرعه في الحال.

سقوط شخص من الطابق الرابع بالتجمع 

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من ارتفاع داخل كمبوند سكنى بالتجمع الثالث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ. 

وبالفحص، تبين أن الضحية سقط من الطابق الرابع أثناء محاولته النزول من سطح العقار إلى إحدى الشقق، إلا أنه فقد توازنه وسقط أرضا، مما أسفر عن وفاته في الحال. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

