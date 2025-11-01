السبت 01 نوفمبر 2025
حبس 10سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

حبس 10سيدات بتهمة
حبس 10سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس 10 سيدات احتياطيا علي ذمة التحقيقات لتورطهن في ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، مقابل مبالغ مالية.

 

التحريات تكشف شبكة تستغل تطبيقا إلكترونيا لترويج الأعمال المنافية للآداب

 

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من السيدات بالإعلان عن ممارسة الدعارة لراغبي المتعة من خلال أحد التطبيقات عبر الإنترنت، دون أي تمييز، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقًا إلكترونيًا.

القبض على المتهمات وضبط الهواتف المستخدمة في التواصل

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المتهمات وضبطهن داخل نطاق محافظة القاهرة، وبحوزتهن عدد من الهواتف المحمولة التي استخدمنها في التواصل مع الزبائن، كما عُثر على محادثات ومبالغ مالية تؤكد نشاطهن الإجرامي.

وبمواجهتهن، أقررن بممارسة نشاطهن على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مستغلين المنصات الرقمية في ترويج أعمال منافية للآداب العامة.

النيابة تأمر بالحبس واستكمال التحقيقات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمات على النيابة العامة التي أمرت بحبسهن على ذمة التحقيقات، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة أي أنشطة مشابهة تستغل وسائل التواصل والتطبيقات الإلكترونية في ارتكاب الجرائم الأخلاقية.
 

