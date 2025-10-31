بعد التأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال، موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش لمباراته المقبلة، بعد التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا أمس الخميس.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

ويلتقي فريقا بيراميدز والاتحاد السكندري في الخامسة مساء الأحد المقبل، ضمن لقاءات الجولة الـ13 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق بيراميدز في اخر ظهور له في الدوري على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

الدوري المصري

يذكر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة، قامت بتأجيل مباراة الفريق أمام نادي إنبي في الجولة 12 من بطولة الدوري بسبب انشغاله بمباراتي دور الـ32 من دوري الأبطال.

وتقرر تأجيل مباراة إنبي وبيراميدز لتقام يوم 10 فبراير المقبل على استاد بتروسبورت بعدما كان مقررا لها 29 أكتوبر الجاري.

تأهل بيراميدز إلي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وتأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على نظيره التأمين الإثيوبي بهدفين دون رد خلال لقاء الفريقين امس الخميس على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

وسجل هدف بيراميدز الأول، مصطفى زيكو من عرضية قوية من محمد الشيبي في الدقيقة 11، قبل أن يضيف بيراميدز الهدف الثاني بخطأ عكسي للفريق الإثيوبي.

وتعادل فريق بيراميدز مع التأمين الاثيوبي في لقاء الذهاب بنتيجة 1/1.

