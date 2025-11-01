السبت 01 نوفمبر 2025
حساب الدوري الإنجليزي يحتفي بافتتاح المتحف الكبير: مصر تاريخ المستقبل

احتفى الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع “فيسبوك” بافتتاح المتحف المصري الكبير، في لفتة مميزة تجمع بين التاريخ والحاضر المصري.

ونشر الحساب صورة للنجمين المصريين محمد صلاح لاعب ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي وعلق: “مصر... تاريخ ومستقبل”.

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أبرز المشاريع الثقافية المنتظرة في العالم، إذ يُتوقع أن يفتح أبوابه رسميًا  اليوم السبت ليعرض آلاف القطع الأثرية.

