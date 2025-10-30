دوري أبطال أفريقيا، ماييلي يقود التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام التأمين الأثيوبي

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على تشكيل مباراة التأمين الأثيوبي في دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز المتوقع في مواجهة التأمين الأثيوبي

ومن المتوقع أن يأتي التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد قطة - مهند لاشين - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي والقناة الناقلة

يستضيف فريق بيراميدز نظيره التأمين الإثيوبي في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب لدور الـ32 دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتذاع مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي عبر قناة أون تايم سبورت.

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

وتعد تلك المباراة حاسمة لحجز تذكرة التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويحتاج بيراميدز الي الفوز أو التعادل السلبي للتأهل الي دور المجموعات

يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب تقامان على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بعد رفض الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتماد ملاعب إثيوبيا.

قائمة بيراميدز في مواجهة التأمين الأثيوبي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة التأمين الأثيوبي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

طاقم حكام من مدغشقر يدير مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي

يدير طاقم حكام من مدغشقر بقيادة الحكم ريفولالا ماندا، مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي في إطار مباريات دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاون الحكم الإثيوبي مواطنوه، ديمبانانا أنديالفيلو المساعد الأول، وروملد برودو المساعد الثاني، وإيلفياس لومنسون الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من دولة السودان، ويراقب أداء طاقم الحكام التوجولي كومي كونيوه.

نتيجة مباراة الذهاب بين التأمين الإثيوبي وبيراميدز

وتعادل فريق بيراميدز والتأمين الإثيوبي بهدف لكل فريق في مباراة الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

