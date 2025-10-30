شباك نظيفة، أرسنال بالعلامة الكاملة في شهر أكتوبر

قدم أرسنال أداء قويا واستثنائيا في شهر أكتوبر تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حيث حقق مباريات ونتائج إيجابية جعلت الفريق في صدارة المشهد الكروي.

أرقام آرسنال في أكتوبر

وفاز الفريق في كل مبارياته داخل الشهر، محقّقًا العلامة الكاملة كما نجح في تسجيل 12 هدفًا بينما حافظ على شباكه نظيفة تمامًا طوال هذه الفترة.

ويتصدّر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق جيد عن منافسيه وفي دوري أبطال أوروبا، حافظ على سجله المثالي في الفوز في 3 مباريات.

كما بلغ أرسنال ربع نهائي كأس كاراباو، ما يعكس قوّة وضغط المنافسة التي تخوضها الفريق عبر عدة جبهات.

يبقى التحدي الآن للموسم هو الحفاظ على هذا المستوى، مع تزايد الضغوط والمباريات المتلاحقة.

