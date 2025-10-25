السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسيل يخطف فوزا مثيرا من فولهام بنتيجة 2-1

نييوكاسل
نييوكاسل

حقق فريق نيوكاسيل يونايتد فوزا مثيرا علي حساب  نظيره فولهام بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب “سانت جيمس بارك” ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جاكوب ميرفي هدف التقدم لفريق نيوكاسل في الدقيقة 18، ثم تعادل فريق فولهام عن طريق لاعبه ساسا لوكيتش في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 90 خطف برونو جيماريش هدف الفوز لفريق نيوكاسل. 

تشكيل نيوكاسل ضد فولهام

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير- ثياو - بيرن - بوتمان

خط الوسط: جويلاينتون - مايلي - جيماريش

خط الهجوم: ميرفي - فولتميد - جوردون.

ترتيب نيوكاسل وفولهام في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقاط، بينما يأتي فولهام في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط فقط.

نيوكاسل فولهام الدوري الانجليزي نيوكاسل ضد فولهام نيوكاسيل يونايتد

الجريدة الرسمية