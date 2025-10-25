الدوري الإنجليزي، نيوكاسيل يخطف فوزا مثيرا من فولهام بنتيجة 2-1

حقق فريق نيوكاسيل يونايتد فوزا مثيرا علي حساب نظيره فولهام بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب “سانت جيمس بارك” ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جاكوب ميرفي هدف التقدم لفريق نيوكاسل في الدقيقة 18، ثم تعادل فريق فولهام عن طريق لاعبه ساسا لوكيتش في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 90 خطف برونو جيماريش هدف الفوز لفريق نيوكاسل.

تشكيل نيوكاسل ضد فولهام

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير- ثياو - بيرن - بوتمان

خط الوسط: جويلاينتون - مايلي - جيماريش

خط الهجوم: ميرفي - فولتميد - جوردون.

ترتيب نيوكاسل وفولهام في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقاط، بينما يأتي فولهام في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.