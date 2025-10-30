الخميس 30 أكتوبر 2025
ماييلي يقود بيراميدز في مواجهة التأمين الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز، فيتو
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة التأمين الأثيوبي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره الإثيوبي في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب لدور الـ٣٢ بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة التأمين الأثيوبي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط:  مصطفى زيكو - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي - محمود زلاكة - مروان حمدي

 

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي والقناة الناقلة 

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره التأمين الإثيوبي في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب لدور الـ32 دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتذاع مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي عبر قناة أون تايم سبورت.

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي 

 

وتعد تلك المباراة حاسمة لحجز تذكرة التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويحتاج بيراميدز الي الفوز أو التعادل السلبي للتأهل الي دور المجموعات 

يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب تقامان على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بعد رفض الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتماد ملاعب إثيوبيا.

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز التأمين الإثيوبي نادي بيراميدز مباراة بيراميدز والتأمين الاثيوبي

