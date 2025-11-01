مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات السبت العظيم بالدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة ولعل أبرزها مباراة ليفربول وأستون فيلا.
وجاءت مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة كالتالي:
مواعيد مباريات الدوري المصري
غزل المحلة - مودرن سبورت – الساعة 5 مساء على قناة on sport 1
الجونة - فاركو – الساعة 8 مساء على قناة on sport 2
الإسماعيلي - كهرباء الإسماعيلية – الساعة 8 مساء على قناة on sport 1
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
نهضة بركان - الأهلي طرابلس – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برايتون - ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
بيرنلي - آرسنال – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
كريستال بالاس- برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6
فولهام - وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5
نوتنجهام فوريست - مانشستر يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4
توتنهام هوتسبير - تشيلسي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ليفربول - أستون فيلا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فياريال - رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد - إشبيلية – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال سوسيداد - أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال مدريد - فالنسيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أودينيزي - أتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
نابولي - كومو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
كريمونيزي - يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
باريس سان جيرمان - نيس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2
موناكو - باريس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4
أوكسير - مارسيليا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هايدينهايم آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا
ماينتس فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا
لايبزيج - شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا
سانت باولي بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا
أونيون برلين - فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا
بايرن ميونخ - باير ليفركوزن – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
التعاون- القادسية – الساعة 3:30 عصرا على قناة 2 Thmanyah
الخليج- الاتحاد – الساعة 4:35 مساء على قناة 1 Thmanyah
النصر - الفيحاء – الساعة 7:30 مساء على قناة 1 Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة
السيلية - الأهلي – الساعة 4:30 عصرا على قناة الكأس القطرية
أم صلال - الشمال – الساعة 6:30 مساء على قناة الكأس القطرية
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة
الظفرة اتحاد كلباء – الساعة 3 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية
الجزيرة - البطائح – الساعة 5:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات الدوري الكويتي والقنوات الناقلة
الفحيحيل X كاظمة – الساعة 4:30 عصرا على قناة الرياضية الكويتية
الشباب X السالمية – الساعة 6:45 مساء على قناة الرياضية الكويتية
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا