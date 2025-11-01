مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات السبت العظيم بالدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة ولعل أبرزها مباراة ليفربول وأستون فيلا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري

غزل المحلة - مودرن سبورت – الساعة 5 مساء على قناة on sport 1

الجونة - فاركو – الساعة 8 مساء على قناة on sport 2

الإسماعيلي - كهرباء الإسماعيلية – الساعة 8 مساء على قناة on sport 1

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

نهضة بركان - الأهلي طرابلس – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون - ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

بيرنلي - آرسنال – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

كريستال بالاس- برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

فولهام - وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

نوتنجهام فوريست - مانشستر يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

توتنهام هوتسبير - تشيلسي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول - أستون فيلا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال - رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد - إشبيلية – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد - أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد - فالنسيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أودينيزي - أتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

نابولي - كومو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

كريمونيزي - يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان - نيس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

موناكو - باريس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

أوكسير - مارسيليا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدينهايم آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا

ماينتس فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج - شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

سانت باولي بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

أونيون برلين - فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ - باير ليفركوزن – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

التعاون- القادسية – الساعة 3:30 عصرا على قناة 2 Thmanyah

الخليج- الاتحاد – الساعة 4:35 مساء على قناة 1 Thmanyah

النصر - الفيحاء – الساعة 7:30 مساء على قناة 1 Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة

السيلية - الأهلي – الساعة 4:30 عصرا على قناة الكأس القطرية

أم صلال - الشمال – الساعة 6:30 مساء على قناة الكأس القطرية

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

الظفرة اتحاد كلباء – الساعة 3 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية

الجزيرة - البطائح – الساعة 5:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات الدوري الكويتي والقنوات الناقلة

الفحيحيل X كاظمة – الساعة 4:30 عصرا على قناة الرياضية الكويتية

الشباب X السالمية – الساعة 6:45 مساء على قناة الرياضية الكويتية

