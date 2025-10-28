محافظ الشرقية: شاشات عرض بمراكز وأندية الشباب لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

تشهد محافظة الشرقية استعدادات مكثفة لإذاعة فعاليات البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل، وذلك عبر شاشات عرض داخل مراكز وأندية الشباب بمختلف أنحاء المحافظة.

محافظ الشرقية:هذا الحدث يمثل إنجازًا تاريخيًّا يعكس عظمة الحضارة المصرية أمام العالم

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن هذا الحدث يمثل إنجازًا تاريخيًا يعكس عظمة الحضارة المصرية أمام العالم، ويعد نقطة تحول في تعزيز الهوية الثقافية والوطنية، مشيرًا إلى حرص الدولة على إشراك المواطنين في متابعة هذا الافتتاح العالمي الذي يبرز مكانة مصر التاريخية والحضارية.

تخصيص أماكن داخل المراكز والأندية لوضع شاشات عرض لنقل فعاليات الافتتاح

وأوضح المحافظ أن تلك المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث وجه الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية مديري مراكز الشباب والأندية الرياضية والإدارات المختصة بالمديرية، بتخصيص أماكن داخل المراكز والأندية لوضع شاشات عرض لنقل فعاليات الافتتاح، مع دعوة الشباب والأعضاء من مختلف الأعمار للمشاركة في متابعة الحدث الذي يعد مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين.

خطة وزارة الشباب والرياضة في تعزيز الوعي الوطني والانتماء لدى الشباب

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية، بجميع إداراتها وهيئاتها، تعمل على تفعيل خطة وزارة الشباب والرياضة في تعزيز الوعي الوطني والانتماء لدى الشباب، بما يسهم في ترسيخ قيم الولاء والفخر بتاريخ الوطن العظيم وحضارته الممتدة عبر العصور.

