خريطة شاشات عرض افتتاح المتحف الكبير بمراكز ومدن الشرقية

شهدت محافظة الشرقية استعدادات مكثفة لاستقبال الحدث العالمي المنتظر بافتتاح المتحف الكبير، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الإقليم، من خلال تجهيز شاشات عرض عملاقة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة ومراكز وأندية الشباب والرياضة بمختلف المراكز والمدن، لتمكين المواطنين من متابعة الفعاليات في أجواء من الفخر والانتماء للحضارة المصرية العريقة.

محافظ الشرقية:مناسبة تاريخية تؤكد ريادة مصر الحضارية والإنسانية عبر العصور

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على إشراك المواطنين في لحظات الفخر الوطني التي تعكس عراقة مصر وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مشيرًا إلى أن الفعالية تمثل مناسبة تاريخية تؤكد ريادة مصر الحضارية والإنسانية عبر العصور.

وقال المحافظ: «لحظة فخر واعتزاز بتاريخنا العريق وحضارتنا الخالدة.. كونوا جزءًا من هذا الحدث العالمي الفريد».

أماكن شاشات العرض بالمراكز والمدن والأحياء:

الزقازيق:حي أول: شارع الجلاء أمام ميدان طلعت حرب

حي ثانٍ: منطقة فلل الجامعة أمام قصر ثقافة الزقازيق بشارع المحافظة

منيا القمح: ميدان المنسي (تقاطع شارع سعد زغلول وشارع وجيه أباظة)

كفر صقر: مركز التنمية الشبابية بالمدينة

مراكز وأندية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية:

مركز الزقازيق: كفر الحصر – الزقازيق البحري – شيبة – شمباره الميمونة – التنمية الشبابية ناصر – كفر محمد حسين – بني عامر – المسلمية

ههيا: مدينة ههيا – المطاوعة – المهدية

أبو كبير: مدينة أبو كبير – طوخ – نزلة العرين – منشأة رضوان – المشاعلة

فاقوس: التنمية الشبابية فاقوس – الصالحية القديمة – العزازي – منية المكرم – الطويلة – الكيلانية – الصوالح – بني صريد – الرفاعين – سعده أبو خليفة – الزاوية الحمراء

كفر صقر: التنمية الشبابية كفر صقر – شنيط الحرابوة – المؤانسة – البوها المحطة – المنشية الجديدة

أولاد صقر: مدينة أولاد صقر

الحسينية: التنمية الشبابية الحسينية – سعود

ديرب نجم: التنمية الشبابية ديرب نجم – أكوا – صفط – الهوابر – شبرا صورا – طحا المرج – صافور – المناصافور

بلبيس: التنمية الشبابية بلبيس – ميت حمل – سعدون – عرب البياضين – سلمنت – البلاشون – الجوسق

مشتول السوق: مدينة مشتول – كفر ابراش – قشا – الصحافة

العاشر من رمضان: التنمية الشبابية العاشر – الشروق – الأمل – الحرية

الإبراهيمية: مدينة الإبراهيمية – مباشر – السدس – كفر محسن – قطيفة مباشر – تل محمد – الخضارية

منيا القمح: الصنافين البحرية – العزيزية – السعديين – الجديدة – التلين – مدينة منيا القمح – شيبة قش

أبو حماد: مدينة أبو حماد – القرين – صفط الحنا – الشيخ جبيل

المشاركة الإيجابية والاستمتاع بمتابعة الفعاليات في أجواء جماهيرية مبهجة

ودعت محافظة الشرقية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والاستمتاع بمتابعة الفعاليات في أجواء جماهيرية مبهجة، تعكس وحدة المصريين واعتزازهم بحضارتهم وتاريخهم المجيد.

